Cały Olsztyn będzie roztańczony. Obchody 50-lecia powstania Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego MIRAŻ w Olsztynie

Nie tylko jeden dzień, a ponad pół roku. Cały Olsztyn będzie znów roztańczony, a to za sprawą wyjątkowego jubileuszu. To obchody 50-lecia powstania Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego MIRAŻ w Olsztynie. Na mieszkańców stolicy Warmii i Mazur czekają koncerty, pokazy, występy i wystawy.

W latach 70. i 80. taniec towarzyski w Olsztynie przeżywał prawdziwy renesans. W 1973 roku odbył się pierwszy w historii miasta Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych w klasie międzynarodowej. W październiku tego roku Maria Jolanta Felska organizowała nabór do nowo powstałego Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego „Miraż”. Maria J. Felska prowadziła kursy tańca towarzyskiego, a ponadto tworzyła choreografię dla zespołu tańca nowoczesnego „Miraż”. Olsztyńskie pary zaczęły wkrótce zdobywać laury na turniejach w Polsce, jak i za granicą, a w stolicy województwa swoją działalność zainicjowały kolejne kluby tańca. Do 2000 roku non stop pary z Olsztyna były mistrzami Polski. Bywały również takie mistrzostwa w tańcu, kiedy w finale tańczyło 6 par, a 5 z nich było z Olsztyna. Nic dziwnego, że stolica Warmii i Mazur stała się również stolicą tańca.

Nadchodzący rok to okazja do świętowania 50-lecia powstania tańca towarzyskiego w Olsztynie. Z tej okazji w poniedziałek (28 listopada) w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - stałej siedzibie AKTT Miraż, odbyło się spotkanie, podczas którego omówione zostały wszystkie wydarzenia kulturalne zaplanowane od stycznia 2023 w związku z tym jubileuszem.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Prezydent Olsztyna.

W spotkaniu wzięły udział: Iwona Pavlovic, Ewa Cichocka, Karolina Felska i Piotr Galiński, Sylwia Jaskulska - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wioletta Jaskólska – dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

— Słowo MIRAŻ, to słowo, które znał każdy olsztynianin. Kiedy na sali pojawiali się mężczyźni w smokingach, we frakach, towarzysząc kobietom w cekinach, tiulach piórach, dawało to niebywały widok, zawsze było wielkim wydarzeniem — mówi Sylwia Jaskulska, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. — Pamiętam też uczucie dumy, kiedy nasi tancerze zdobywali podium na arenie krajowej, ale też europejskiej. Każdy z nich swoją ciężką pracą, ale również talentem promował nasz region. Ci tancerze są najwspanialszymi ambasadorami regionu Warmii i Mazur. Bardzo się cieszę, że samorząd województwa może wspierać ten przepiękny jubileusz i nie mogę się doczekać mistrzowskich pokazów. Niech Olsztyn ponownie stanie się stolicą tańca.

— To tu w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych wspieramy tancerzy, śpiewaków, muzyków. To również miejsce historyczne, w którym wszystko się zaczęło. W tym miejscu tancerze MIRAŻU spędzili ogrom czasu, to była kuźnia mistrzów — mówi Wioletta Jaskólska – dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.

— Naszym celem jest ukazanie jak ważnym czynnikiem w promocji Olsztyna i regionu jest taniec. Przy okazji obchodów 50-lecia, jako organizatorom zależy nam na jeszcze większej popularyzacji tańca i zdrowego stylu życia — mówi Karolina Felska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

— Chcielibyśmy pokazać mieszkańcom naszego miasto czym był MIRAŻ i jak dużo nam dał. Z jednej strony nauczył nas pracowitości, dyscypliny, zaangażowania, a z drugiej ukształtował jako artystów. Taniec to zarówno sztuka i sport — mówi Ewa Cichocka.

Od dawna wiadomo, że Olsztyn jest stolicą tańca towarzyskiego. Od kilku lat wiedzą o tym nie tylko ludzie na co dzień zajmujący się tańcem, ale także miliony Polaków. Wszystko za sprawą programów telewizyjnych i mediów. To dzięki im taniec stał się ulubioną formą rozrywki.

— Analizując wszystkie programy taneczne w telewizji, okazuje się, że każdy z nich oparty jest o Olsztyn i o MIRAŻ. Na skalę ogólnopolską, to właśnie Olsztyn został wybrany w organizacji wielu programów — mówi Iwona Pavlovic. — MIRAŻ zaszczepił w nas ogromną pasję, na tyle, że zaczęliśmy być widoczni na dużą skalę. Podobnie nasi wychowankowie, poprzez pasję i zaangażowanie stają się rozpoznawalni w całym kraju.

Obchody 50-lecia powstania Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego MIRAŻ w Olsztynie będą miały miejsce w Olsztynie, ale też w różnych zakątkach województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach obchodów zostaną zorganizowane koncerty, pokazy, występy i wystawy.

Co dokładnie nas czeka?

W 2023 roku można będzie skorzystać z otwartych lekcji tańca, obejrzeć prezentacje i pokazy organizowane przez szkoły tańca. Dodatkowo zorganizowane zostaną koncerty edukacyjne dla szkół, konferencje naukowe, czy wystawy. Wyjątkową formą świętowania będzie również parada taneczna ulicami Olsztyna, a także gala taneczna. Wydarzeniom nie będzie końca, a wszystko po to, by poczuć moc tańca.