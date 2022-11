Strażnicy miejscy z Olsztyna włączają się w przedświąteczną pomoc

W dniach 25-26 listopada strażnicy miejscy pomagali przewozić żywność w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej przez Bank Żywności.

— Mamy nadzieję, że choć trochę przyczyniliśmy się do tego, że zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok będą dla potrzebujących radosne i pełne uśmiechu — piszą przedstawiciele miejskich służb.

Pomoc strażników miejskich w przygotowaniach do Bożego Narodzenia to już tradycja. Co roku Straż Miejska bierze aktywny udział w akcjach na rzecz potrzebujących oferując swoje wsparcie w niemal każdym aspekcie.