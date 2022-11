Olsztyńskie szkoły będą segregować śmieci. Zwycięzcy konkursu „Eko Szkoła” otrzymają pojemniki

Do segregowania włączą się trzy olsztyńskie szkoły średnie – zwycięzcy konkursu „Eko Szkoła” zorganizowanego przez fabrykę Michelin. Konkurs polegał na nakręceniu filmu propagującego segregację odpadów – a laureatami zostały te szkoły, które zdobyły największą popularność w internecie. Laureaci otrzymają od Michelin w sumie 35 zestawów pojemników do segregacji.

W Olsztynie, w ubiegłym roku mieszkańcy Warmii i Mazur wyrzucili 430 tysięcy ton odpadów komunalnych, w tym mieszkańcy Olsztyna 66 tysięcy ton – z czego 65 procent to odpady niesegregowane. Oznacza to, że mieszkańcy stolicy regionu segregują tylko 35 procent śmieci.

— Skoro większość śmieci w Olsztynie to odpady niesegregowane, popularyzacja segregacji ma kluczowe znaczenie na ochrony środowiska — podkreśla Juan Antonio Alvarez-Ossorio Prezes Michelin w Polsce. — Zorganizowaliśmy konkurs „Eko Szkoła”, by upowszechniać ideę gospodarowania odpadami wśród olsztyńskiej młodzieży. Wybraliśmy formułę edukacyjnego konkursu w sieci uznając, że ten sposób najskuteczniej dotrzemy do młodszych Olsztynian.

Filmy zgłoszone do konkursu dotyczące konieczności segregacji odpadów obejrzało w sumie 90 tysięcy osób. 30-sekundowe filmy przygotowywali wspólnie uczniowie i nauczyciele, a głosowanie odbyło się na Facebooku. Decydowała liczba polubień.

Pierwsze miejsce zdobyło olsztyńskie Liceum numer 6, które otrzymało 20 zestawów do segregacji. Kolejne miejsce i 10 zestawów przypadło Zespołowi Szkół Budowalnych, a trzecie miejsce i 5 zestawów Zespołowi Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Szkoły poza nagrodami dostały materiały edukacyjne.

W uroczystości wręczenia nagród wyróżnionym szkołom wzięli udział: Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz, Prezes Michelin Polska Juan Antonio Alvarez-Ossorio, szef Serwisu Bezpieczeństwa Michelin Polska Piotr Sokół. dyrektor LO VI Radosław Jankowski, dyrektor ZS Budowlanych Lidia Nowacka, nauczyciel ZS Telekomunikacyjnych i Elektronicznych Nina Jackiewicz oraz grupa uczniów z wyróżnionych szkół.