Pracownicy socjalni z wyróżnieniami Amicus Bonus

23 listopada jest obchodzonym na całym świecie Dniem Pracownika Socjalnego. Stał się też okazją do wręczenia nagród Amicus Bonus, które od 15 lat są przyznawane na Warmii i Mazurach tym, którzy wyróżniają się w opiece nad potrzebującymi.

— Na Warmii i Mazurach są ludzie, których cechuje wysoki profesjonalizm oraz empatia. Zawsze są gotowi wspierać drugiego człowieka (…). Dziękuję za gotowość niesienia pomocy — napisała w swoim liście do pracowników socjalnych w regionie Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

— Wszystkim pracownikom publicznych służb zatrudnienia w dniu ich święta gratuluję dotychczasowych dokonań. Proszę przyjąć najlepsze życzenia wielu sukcesów, spełnienia marzeń oraz powodzenia w realizacji zamierzeń. Życzę, by wykonywane zadania dawały im jak najwięcej radości, satysfakcji oraz społecznego uznania. Raz jeszcze dziękuję państwu za tę wyjątkową służbę dla dobra bliźnich — stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Uroczystość wręczenia nagród Amicus Bonus odbyła w auli urzędu wojewódzkiego w Olsztynie. Zgromadziła pracowników pomocy społecznej, samorządowców oraz przedstawicieli najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych z regionu.

— Nasz dom jest dla osób w podeszłym wieku i somatycznie chorych. Tu szczególnie wymagana jest opieka pielęgnacyjna. W tej chwili mamy 63 podopiecznych. Praca w domu pomocy społecznej wymaga tego, żeby najzwyczajniej kochać ludzi. Uśmiechnąć się, potrzymać za rękę. To trzeba mieć w sobie — powiedziała „Gazecie Olsztyńskiej” — jeszcze przed ogłoszeniem listy nagrodzonych — Maria Kobuszewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Moment odczytania listy laureatów nagród Amicus Bonus oraz wręczenia wyróżnień należał do najbardziej wzruszających chwil uroczystości. Statuetki Amicus Bonus przyznawano w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.

Za wieloletnią działalność zawodową na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w tym w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, za pomoc i wsparcie, zaangażowanie i profesjonalizm w świadczeniu usług, empatię i zrozumienie oraz stwarzanie mieszkańcom atmosfery przyjaźni i poszanowania — statuetkę Amicus Bonus w kategorii indywidualnej otrzymał Henryk Stańczyk — Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suszu.

W kategorii zespołowej — za działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym, nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania na terenie Bartoszyc systemu pomocy społecznej oraz działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego — statuetką został nagrodzony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Na tym nie koniec. Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali: Michał Maria Kozłowski — dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grazymach, Dorota Kowalska — kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie, Maria Kobuszewska — dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Halina Brym — kierownik Działu w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, Beata Rogala — kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu, Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku, Beata i Dariusz Tuptońscy — prowadzący Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Braniewie, Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku, Teresa Sienkiewicz — emerytowana dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, Mirosława Ormanowska — emerytowana dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie i Helena Czuper — emerytowana kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach.

— Specyfika województwa, bezrobocie, niskie dochody — to sprawia, że praca społeczna to nie tylko zawód, ale służba, wręcz misja — powiedziała do uczestników wydarzenia dr Katarzyna Białobrzeska z Federacji FOSa.

Nagroda Amicus Bonus została pierwszy raz wręczona w 2007 roku przez ówczesnego wojewodę warmińsko-mazurskiego. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale — wyróżnienia Amicus Bonus. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.



Stanisław Kryściński