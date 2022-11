Sportowcy dla Hani. Dziennikarze "Gazety Olsztyńskiej" zagrają w charytatywnym meczu rugby

Sport to zdrowie, ale też pretekst, by zawalczyć o zdrowie. Taki cel przyświeca charytatywnemu wydarzeniu, które już w przyszłą niedzielę 27 listopada odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 przy Sybiraków w Olsztynie. Będzie to impreza pod hasłem "Sportowcy dla Hani", podczas której będziemy zbierać pieniądze, by pomóc wyzdrowieć małej, 7letniej Wojowniczce, która prowadzi nierówną walkę z guzem mózgu.

Zaprosiliśmy do współpracy sportowców reprezentujących różne dyscypliny takie jak boks, zapasy, badminton, rugby, fitness, taichi i wiele innych, ale też rehabilitantów i ortopedów, czyli tych którzy na co dzień dbają o nasze zdrowie.

To jedno, drugie to udział w wydarzeniu mieszkańców Olsztyna, których chcemy zachęcić do wspólnego trenowania. I wcale nie chodzi tylko o tych, którzy mają do czynienia ze sportem choćby rekreacyjnie... Uważamy, że ćwiczyć może i powinien każdy, a przykład do takiej postawy dadzą przedstawiciele różnych olsztyńskich redakcji, którzy w charytatywnym meczu zmierzą się z zawodnikami Res Rugby Team Olsztyn. Dla wielu z tych dziennikarzy wiedza na temat rugby kończy się na tym, że piłka ma kształt jaja... ( na boisku wystąpią zawodnicy Gazety Olsztyńskiej - Michał Mieszko Podolak i Karol Grosz, Radia Olsztyn, TVP3 Olsztyn i Olsztyn.com.pl)

Mieszkańcy Olsztyna będą mogli spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych od godz 11:00 do 16:00. Potem zapraszamy na koncert zespołu Horpyna.

Imprezie będzie towarzyszył też szereg innych atrakcji - od pokazów różnych sprzętów, starych samochodów przez możliwość zrobienia sobie zdjęcia z rycerzem lub damą dworu do warsztatów rękodzielniczych i teatralnych. Będą też zabawy z animatorem i przejażdżki na kucyku. Do szkoły przyjedzie nawet fryzjer i osoba wykonująca tatuaże z henny... a tych, którzy opadną z sił zaprosimy do kawiarenki z pysznym ciastem lub na gorącą grochówkę.

Jednym z ważnych punktów programu będą też licytacje. Dlatego oprócz wygodnych butów i dresów każdy na imprezę w Szkole Podstawowej nr 5 powinien zabrać pełen portfel.

Plan imprezy prezentuje się następująco: