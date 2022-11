Olsztyn: Pijany kierowca bmw doprowadził do zderzenia trzech aut na skrzyżowaniu ul. Pstrowskiego i al. Sikorskiego

We wtorek (22 listopada) policjanci z Olsztyna otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w rejonie skrzyżowania ul. Pstrowskiego i al. Sikorskiego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 54-letni kierujący bmw nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na tył pojazdu marki Audi A3, a te w kolejne auto – Audi A4. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikomu nic poważnego się nie stało.

Funkcjonariusze zaraz po podejściu do sprawcy kolizji drogowej wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie została pobrana mu krew do badań. 54-latek ostatecznie trafił do izby wytrzeźwień. Badanie alkomatem w jego organizmie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Wkrótce 54-latek przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej.