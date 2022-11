Kontrole policji lepsze od kamer? Radna Olsztyna apeluje o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, prezydent Piotr Grzymowicz odpowiada

Al. Piłsudskiego to z pewnością jedna z wizytówek Olsztyna. Docelowy wygląd i charakter ulicy zmieni się nie do poznania po oddaniu inwestycji tramwajowej. Okazuje się jednak, że i w ścisłym centrum miasta znajdują się miejsca, gdzie nocą zbierają się ludzie, którzy za nic mają porządek i wspólne mienie wszystkich mieszkańców.

Radna Monika Rogińska-Stanulewicz podjęła się interwencji w sprawie monitoringu przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr.2 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Obydwie placówki znajdują się przy al. Piłsudskiego, można by powiedzieć, że w ścisłym centrum Olsztyna.

Głównym przedmiotem interwencji jest chodnik pomiędzy wskazanymi placówkami, a właściwie grupy chuliganów, które nocą gromadzą się w tym miejscu.

— We wskazanym miejscu, który jest pieszym ciągiem komunikacyjnym

mieszkańców osiedla i beneficjentów wskazanych szkół gromadzą się osoby, które spożywają tam alkohol, palą papierosy, przeklinają, śmiecą, zachowują się bardzo głośno i niestosowanie wobec dzieci i młodzieży — pisze radna Rogińska-Stanulewicz w liście do prezydenta Piotra Grzymowicza — Dewastacji uległo ogrodzenie przynależne ZSO Nr 2, w którym systematycznie wycinana są przejścia, przez które osoby nieupoważnione wchodzą na teren szkoły, gdzie nocą spożywają alkohol, pala papierosy i śmiecą. Chodnik nie jest objęty monitoringiem wizyjnym, nie jest też oświetlony, co również daje możliwość gromadzenia się w tym miejscu osób postronnych. Dodatkowo niszczony jest również płot ogradzający boisko do gry w siatkówkę plażową, badmintona i boule, które należą do ZSO Nr 2 w Olsztynie — zwraca uwagę radna.

Problem jest o tyle poważny, że zagrożony jest nie tylko porządek i wspólne mienie wszystkich mieszkańców, ale także bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i zwykłych przechodniów spacerujących tymi okolicami po zmroku.

— Dla zapewnia właściwego poziomu bezpieczeństwa wnioskuję o objęcie monitoringiem wizyjnym także frontu budynku ZSO Nr 2 w Olsztynie bezpośrednio przylegającym do chodnika i wjazdu z al. M. J. Piłsudskiego na drogę prowadzącą do budynku szkoły i innych obiektów usytuowanych w pobliżu. Objęcie monitoringiem wizyjnym skrajnych terenów wokół terenu szkoły ZSO Nr 2, tj. chodnik od strony SOSW i frontu budynku szkoły ZSO Nr 2 wykluczy możliwość bezkarnego dewastowania mienia publicznego, zapewni właściwą kontrolę nad zachowaniami nieakceptowalnymi zarówno przez dyrekcję i nauczycieli ZSO Nr 2, SOSW oraz mieszkańców osiedla — proponuje Monika Rogińska-Stanulewicz.

Prezydent Olsztyna stara się zrobić co w jego mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, jednak zakup i instalacja kamer wysokiej jakości w tym miejscu jest poza zasięgiem możliwości finansowych gminy. Piotr Grzymowicz proponuje jednak inne rozwiązanie.

— W odpowiedzi na Pani interpelację [...] informuję iż w chwili obecnej realizacja wyżej wymienionej inwestycji przekracza możliwości finansowe Miasta Olsztyna — pisze prezydent Grzymowicz w odpowiedzi — Jednocześnie, chciałbym zakomunikować, iż o zgłaszanych przez Panią przypadkach naruszania porządku publicznego poinformowałem Komendanta Miejskiego Policji oraz Komendanta Straży Miejskiej, w celu zwiększenia częstotliwości patrolowania wyżej wymienionych miejsc. Na koniec, chciałbym Panią zapewnić, iż podległe mi służby będą na bieżąco reagować na popełniane przestępstwa i wykroczenia oraz na każde zgłoszenie, dotyczące podjęcia działań w stosunku do osób nieprzestrzegających obowiązujących przepisów i norm prawnych — zapewnia prezydent Olsztyna.

Karol Grosz