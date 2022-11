Rozpoczął się VI Kongres Przyszłości! [LIVE]

Kongres Przyszłości to największy i najbardziej opiniotwórczy event na Warmii i Mazurach. To największa w Polsce północno-wschodniej platforma wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i samorządem. Szeroka rozpiętość tematów poruszanych w trakcie Kongresu Przyszłości umożliwia dyskusję społeczną, samorządową i biznesową, prezentację najlepszych praktyk rozwojowych, stwarza warunki do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju regionu.