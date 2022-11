Można już składać wnioski na zakup węgla

Olsztyn jest pośród tych samorządów, które zdecydowały się przystąpić do rządowego programu sprzedaży węgla. Są już wypracowane procedury, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli zaopatrzyć się w takie paliwo.

W jaki sposób zamówić węgiel?

* mieszkaniec składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o zakup węgla,

* po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku MOPS przekazuje mieszkańcowi informację o możliwości zakupu węgla oraz instrukcję dalszego postępowania (m.in. sposób rezerwacji węgla, wyliczenia kwoty do zapłaty i wskazanie rachunku do zapłaty, termin odbioru paliwa),

* po wykonaniu czynności wskazanych w instrukcji mieszkaniec odbiera węgiel w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.

Każdy mieszkaniec będzie mógł kupić do trzech ton węgla - 1,5 tony przed końcem 2022 roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku. Wnioskowana ilość paliwa to wielokrotność 500kg. W sprzedaży będzie dostępny węgiel ekogroszek oraz węgiel gruby. Cena to 2000 zł/tona brutto.

Szczegółowe informacje oraz wniosek o zakup węgla są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.