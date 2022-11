Mężczyźni z Dobrego Miasta oskarżeni o zabójstwo kolegi stanęli przed sądem

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie 12 sierpnia bieżącego roku przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi B. i Sylwestrowi S. oskarżonym o dokonanie zabójstwa.

Do zdarzenia tego miało dojść w nocy z 12 na 13 września 2021 r. w jednym z budynków wielorodzinnych w Dobrym Mieście. Według ustaleń prokuratora Łukasz B. i Sylwester S. tego dnia spożywali alkohol wspólnie z pokrzywdzonym mężczyzną. W pewnym momencie pomiędzy nimi a pokrzywdzonym doszło do kłótni o pieniądze. W trakcie tej kłótni oskarżeni zaczęli kopać swojego znajomego i uderzać pięściami, a także drewnianym taboretem po całym ciele, powodując u niego liczne rozległe obrażenia wewnętrzne, a w konsekwencji śmierć pokrzywdzonego. W ocenie prokuratora, oskarżeni zadając uderzenia pokrzywdzonemu przewidywali możliwość pozbawienia go życia i się na to godzili.

Proces Łukasza B. i Sylwestra S. rozpoczął się w środę (23 listopada) przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Obaj oskarżeni przyznali się jedynie do pobicia, ale nie do zabójstwa pokrzywdzonego. Tego dnia sąd przesłuchał także kilku świadków.

Z uwagi na konieczność przesłuchania kolejnych świadków oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej rozprawa została odroczona do 29 grudnia bieżącego roku na godz. 9.15.