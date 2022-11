VI Kongres Przyszłości w Olsztynie. Rozmawiamy o tym, jak będzie wyglądał świat

Mimo trudnego okresu związanego z wojną w Ukrainie i wszystkimi jej następstwami już jutro odbędzie się VI Kongres Przyszłości! To wydarzenie, którego marka na trwałe weszła do kanonu imprez w naszym województwie.

Kongres Przyszłości to swoista arena spotkań i merytorycznych dyskusji ludzi biznesu, nauki, polityków, mediów, technologicznych wizjonerów, doświadczonych menadżerów i liderów w najróżniejszych dziedzinach. Podczas jutrzejszego wydarzenia ponad siedemdziesięciu prelegentów biorących udział w ponad dwudziestu panelach będzie debatowało o najważniejszych tematach społeczno-gospodarczych Warmii, Mazur i Powiśla, jak również całego kraju, Europy i świata. Omówimy zjawiska, które mają wpływ na to, jak dzisiaj wygląda i jak będzie wyglądał świat i Polska na przestrzeni kilku najbliższych lat. Nasi prelegenci – eksperci w swojej tematyce – postarają się wspólnie sformułować wnioski pozwalające wytyczać pozytywne cele i kierunki działania. Warto je poznać, aby świadomie kształtować naszą przyszłość, aby zamiast lęków i niepewności wizja przyszłości wzbudzała optymizm i nadzieję.

Naturalnie Kongres Przyszłości mógł dojść do skutku tylko dzięki naszym partnerom finansowym i znakomitym prelegentom. Składam im wielkie podziękowania. To dzięki nim mieszkańcy Warmii, Mazur i Powiśla będą mieli okazję do skonfrontowania własnych aspiracji i potrzeb z aktualnymi trendami w geopolityce i ekonomii. Na Kongresie wystąpią autorytety gospodarcze i ekonomiczne, inspiratorzy oraz znani przedsiębiorcy nie tylko z naszego regionu, ale i z całego kraju. Pochylimy się nad tematami dotyczącymi ekonomii, rynku pracy, samorządu, ale też nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa czy medycyny przyszłości.

Jednym z ważniejszych tematów będzie wojna w Ukrainie, która wpływa nie tylko na sprawy społeczno-gospodarcze, ale powoduje, że widzimy realne skutki działania wojny jako zła. Jako społeczeństwo odpowiadamy dobrem – dajemy schronienie będącym w potrzebie Siostrom i Braciom, którzy musieli opuścić swoje domy i ojczyznę. Ale ta wojna powoduje też zachwianie naszego poczucia bezpieczeństwa. Otaczająca nas rzeczywistość sprawia, że związane z tym problemy musiały się znaleźć w rozważaniach intelektualnych Kongresu. To właśnie temu będą służyć panele dotyczące bezpieczeństwa narodowego i aktualnej sytuacji geopolitycznej w kontekście wojny w Ukrainie; o tym, jak wygląda wojna, opowiedzą nam na żywo dziennikarze – korespondenci wojenni.

Na Kongresie chcielibyśmy rozmawiać o możliwie wszystkich ważnych sprawach dla Polaków. Nowoczesna służba zdrowia i rozwój rynku pracy to tematy, które czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” zgłaszali jako szczególnie warte poruszenia. Nie pozostało nam nic innego, jak spełnić ich oczekiwania.

Warto również odwiedzić stoiska, na których Koła Gospodyń Wiejskich, leśnicy i środowiska związane z edukacją zaprezentują intersujące rozwiązania związane z ich obszarami działania.

Jako że inteligentny dowcip i humor to w życiu ważna sprawa, zwieńczeniem Kongresu będzie występ krakowskiego satyryka Marcina Dańca, który zaprezentuje swój najnowszy program kabaretowy.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Zapraszam Państwa w czwartek 24 listopada od godz. 9 do Centrum Konferencyjnego UWM przy ulicy Dybowskiego 11.

Do zobaczenia na Kongresie!

Maciej Matera

Redaktor Naczelny

„Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”