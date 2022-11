Oni pracują, żebyśmy my mogli spać spokojnie. Odwiedzamy Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna i sąsiadujących gmin to priorytetowe zadanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie. Nowoczesny budynek przy ul. Augustowskiej jest wypełniony nie tylko specjalistami z wielu dziedzin, ale także specjalistycznym sprzętem, który jednocześnie jest do dyspozycji służb i tworzy zapas na wypadek sytuacji kryzysowych.

Sercem całego budynku jest sala operacyjna, która jest codziennym miejscem pracy dyżurnych miasta, operatorów monitoringu i służby policjantów, strażaków czy strażników miejskich. W tej sali swoje miejsca zajmują dyspozytorzy, którzy koordynują i planują wszystkie działania w jednym pomieszczeniu.

Paweł Micek, zastępca dyrektora RCB w Olsztynie — W budynku przy ul. Augustowskiej siedzą zlokalizowani są strażacy, policjanci, strażnicy miejscy oraz dyżurny RCB i w przypadku konieczności koordynowania działań tych służb omijamy drogę mailową czy telefoniczną, wszystko jest planowane w czasie rzeczywistym. — Główną zaletą tego budynku jest to, że kontakt między dyspozytorami służb jest niemal natychmiastowy — tłumaczy nam— W budynku przy ul. Augustowskiej siedzą zlokalizowani są strażacy, policjanci, strażnicy miejscy oraz dyżurny RCB i w przypadku konieczności koordynowania działań tych służb omijamy drogę mailową czy telefoniczną, wszystko jest planowane w czasie rzeczywistym.

Można by powiedzieć, że "Wielki Brat" widzi wszystko, bo przedstawiciele służb i dyżurnych 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu na olbrzymich ekranach wysokiej jakości dokładnie widzą co dzieje się niemal w każdym zakątku miasta. Ich sprawny wzrok przedłużony obiektywami kamer miejskich wyłapuje każde przekroczenie prawa, zarówno w ruchu samochodów, jak i pieszych.

Centrum dowodzenia Olsztynem

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa to miejsce, które oprócz codziennego koordynowania działania służb jest miejscem, w którym mogą zapadać strategiczne decyzje w przypadku wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych.

— Nieustannie monitorujemy to, co się dzieje w mieście — przyznaje Paweł Micek — Głównym zadaniem osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym jest planowanie. Musimy mieć przygotowane co najmniej kilka scenariuszy odnośnie każdej sytuacji kryzysowej. Przykładowo, jeśli Łyna wyleje i zaleje tereny w Bartągu które są strefą zagrożoną powodziami, to mamy kilka scenariuszy działania. W momencie wystąpienia zagrożenia nie ma już czasu na planowanie, wtedy trzeba działać — podkreśla zastępca dyrektora RCB.

Jednym z ważniejszych pomieszczeń przy ul. Augustowskiej w Olsztynie jest sala posiedzeń w której podczas sytuacji kryzysowej zapadają strategiczne decyzje. Pomieszczenie jest wyposażone w nowoczesny sprzęt najwyższej jakości. Kluczowym elementem jest Mobilne Centrum Kierowania a dokładnie naszpikowany technologią bus, który jest "jeżdżącym biurem".

— Samochód, który jest w naszej dyspozycji to tak naprawdę jeżdżące centrum dowodzenia. Przygotowywała go dla nas firma, która wcześniej zaopatrywała w wozy transmisyjne dużych stacji telewizyjnych — mówi Paweł Micek — Bus jest wyposażony w siedem oddzielnych stanowisk do pracy przy komputerze, Wi-Fi i szereg kamer wysokiej rozdzielczości, łączność satelitarną (warto również i o tym wspomnieć). Obradując Siedząc w sali posiedzeń narad mamy stałą łączność z samochodem, który może transmitować obraz na komputer w sali i udostępniać go na rzutnik.

Projekt, który zapewni bezpieczeństwo

W roku 2015 rozpoczęto pracę nad koncepcją Systemu Bezpieczeństwa Regionu Olsztyńskiego. Szukając źródeł finansowania miasto zwróciło swój wzrok w kierunku Unii Europejskiej. Projekt Bezpieczny MOF został wpisany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem.

Całkowity koszt realizacji Projektu to aż 35.669.409,71 PLN z czego 29.665.657,12 stanowi dofinansowanie z UE. Celem głównym Projektu jest podniesienie i zapewnienie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Olsztyna oraz 6 gmin ościennych: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo.

Najbardziej namacalnym efektem projektu jest cały budynek Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa przy ul Augustowskiej w Olsztynie. To właśnie tu zapadają kluczowe decyzje. Projekt to także spójny system łączności, czyli wyżej wspomniany samochód transmisyjny.

W ramach projektu powstały również maszty nad jeziorami Ukiel, Skanda czy Kortowskim które są wyposażone w stacje pogodowe, które w czasie rzeczywistym przekazują informacje meteorologiczne do RCB.

Niezwykle istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest budowa i wyposażenia Regionalnego Magazynu Kryzysowego, który zapewnia najpotrzebniejsze środki na wypadek klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych. Magazyn został wyposażony w sprzęt taki jak: pilarki, sorbenty, agregaty prądotwórcze, pompy, koce, kamizelki odblaskowe, kalosze, peleryny, rękawice ochronne, kaski, łomy, kilofy, łopaty, szpadle, namioty ratownicze, zapory przeciwpowodziowe, itp

Cały zgromadzony w magazynie sprzęt jest w miarę możliwości wykorzystywany przez lokalne służby. Przykładem może być jeden z trzech czterokołowców, czy łódź ratownicza, które na co dzień użytkuje OSP Gutkowo.

Karol Grosz