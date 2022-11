Olsztyńscy policjanci apelują: Zima przed nami. Nie bądźmy oziębli na krzywdę innych.

Warto zareagować wobec osób potrzebujących pomocy. O takich osobach należy poinformować dzwoniąc na numer alarmowy lub za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Policjanci podczas służby zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować osoby w kryzysie bezdomności. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Jak co roku policjanci monitorują sytuację tych osób, oferując pomoc każdemu, kto jej potrzebował - odnajdując takie osoby, zawsze proponują pomoc w dotarciu do ośrodków zapewniających bezpieczne schronienie, bezpłatny nocleg, ciepły posiłek.

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Zagrożenie dotyczy także osób pod wpływem alkoholu. W takich przypadkach policja doprowadza te osoby do miejsc zamieszkania, izb wytrzeźwień lub innych określonych przepisami, policyjnych pomieszczeń w celu wytrzeźwienia.

Policjanci apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok człowieka, któremu grozi wychłodzenie bądź zamarznięcie. Aby dotrzeć do wszystkich potrzebujących pomocy, konieczne jest zaangażowanie nie tylko przedstawicieli służb, ale każdego mieszkańca Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Jeden telefon na numer 112 może uratować czyjeś życie. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od 1 listopada bieżącego roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowni oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Jedno kliknięcie w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wystarczy, aby mieć decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczności. Reagujmy na niebezpieczeństwa i zagrożenia.