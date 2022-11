4000 drzew posadzono przy lesie na Dajtkach - relacja z wydarzenia w Olsztynie

15 listopada br. przy lesie za lotniskiem na Dajtkach w Olsztynie uczniowie olsztyńskich szkół, pracownicy galerii oraz zaprzyjaźnionych organizacji, m.in. TPD oraz ochotnicy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w otwartej akcji, sadzili 4 000 drzew i krzewów owocowych. Organizatorami akcji byli Galeria Warmińska i Aura Centrum Olsztyna oraz startup społeczny Dotlenieni.org. W wydarzeniu wzięło udział ok. 150 osób.

Wtorkowe wydarzenie to drugi etap akcji „Posadź drzewa z Warmińską Aurą” organizowanej przez NEPI Rockcastle, właściciela olsztyńskich galerii, realizowanej w ramach inicjatywy „Nie bądź plastik".

Przybyli na nie m.in. uczniowie z Zespołu Placówek Edukacyjnych (60 uczniów) oraz I Liceum im. Adama Mickiewicza w Olsztynie (55 uczniów).

Nasadzenie odbywały się we współpracy i pod nadzorem Nadleśnictwa Kudypy. Przedstawiciele Nadleśnictwa udzielali na bieżąco szczegółowych instrukcji

Na wszystkich, którzy przybyli na przygotowane do nasadzeń miejsce, czekały szpadle i rękawice. Dostarczono także specjalnie przygotowane sadzonki drzew i krzewów owocowych, m.in. róży dzikiej i pomarszczonej, derenia jadalnego, rokitnika, bzu i głogu, które stworzą nowy obszar zielony, tzw. Pszczołowisko.

Pszczołowisko to nowy las, który powstanie w miejscu starego drzewostanu, który stanowił przeszkodę lotniczą przy lotnisku na Dajtkach. To pomysł, który narodził się w Nadleśnictwie Kudypy, mający na celu pogodzenie konieczności odnowienia wyciętej powierzchni, zapewnienia bezpieczeństwa podchodzącym do lądowania samolotom i rekreacyjnego wykorzystania terenu przez mieszkańców Olsztyna. W miejscu, w którym rósł las posadzone zostaną gatunki leśnych krzewów, powstanie sad dzikich odmian drzew owocowych oraz łąka z roślinami miododajnymi, pośrodku której stanie leśna pasieka. Przez teren Pszczołowiska poprowadzona zostanie ścieżka przyrodnicza z tablicami dydaktycznymi opisującymi rosnące gatunki krzewów oraz powstanie mała infrastruktura turystyczna. Całość terenu połączona zostanie ścieżkami rowerowymi z Arboretum w Kudypach oraz z plażą na Słonecznej Polanie. Akcja „Posadź drzewa z Warmińską Aurą” to drugi etap sadzenia drzew na Pszczołowisku.

Nasadzenia odbyły się w ramach akcji „Nie bądź plastik” zainicjowanej przez NEPI Rockcastle, w ramach której w 10 miastach zostanie zasadzonych w sumie 24 tysięcy drzew. Partnerem merytorycznym akcji jest organizacja Dotlenieni.org.