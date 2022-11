Ciąg dalszy kontroli pod kątem spalania odpadów przeprowadzanych przez strażników miejskich z Olsztyna

Sezon grzewczy nabrał rozpędu, zima zaskoczyła mieszkańców Olsztyna. Strażnicy miejscy, jak co roku o tej porze przeprowadzają kontrole związane z przestrzeganiem zakazu spalania odpadów.

Kolejne kontrole pod kątem spalania odpadów zostały przeprowadzone przez olsztyńskich strażników miejskich. Tym razem pod lupę poszły Dajtki i Osiedle Mazurskie.

To właśnie nad tymi osiedlami można było wczoraj zauważyć drona badającego poziom zanieczyszczeń. Łączna liczba kontroli przeprowadzonych w ostatnim tygodniu to 22. W pięciu przypadkach zakończyły się one mandatami.

W ostatnim czasie strażnicy miejscy kontrolowali przemysłową część miasta w okolicach ul. Lubelskiej i Towarowej. Badając poziom stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, strażnicy typowali miejsca, w których mogły być spalane odpady.

Dodatkowo ujawnili kolejne przypadki łamania przepisów na ul. Jarockiej i Podgórnej, gdzie spalane były m. in. folie i kartony.