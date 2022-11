Jak się żyje w powiecie olsztyńskim? Ankieta Starostwa Powiatowego w Olsztynie

Pytania dotyczą m.in. o edukacji, rynku pracy, kultury, ochrony zdrowia, infrastruktury sportowo-turystyczną, komunikacji czy transportu w powiecie. Starostwo chce poznać opinie mieszkańców na ten temat.

— Nasz samorząd rozpoczął przygotowania się do stworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Olsztyńskiego, która będzie obowiązywała do 2030 roku. Chcemy, żeby był to dokument rzetelnie opracowany, szczegółowy, wyznaczający kierunki rozwoju i sposoby na osiągnięcie celu. Ma pomóc w zwiększeniu atrakcyjności powiatu dla mieszkańców i inwestorów. Ma też nam pomóc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje służące nam wszystkim. Na początku musimy stworzyć diagnozę tego, jak się żyje w powiecie, jakie są oczekiwania i potrzeby, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Dlatego przygotowaliśmy anonimową ankietę – kwestionariusz ponad 40 pytań, na których udzielenie odpowiedzi potrzeba około 10 minut. Zachęcam do wypełnienia ankiety, a tym samym wzięcia udziału w pracy nad zwiększeniem komfortu życia i pracy w powiecie — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.