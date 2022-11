Prezes PiS: będzie 13. i 14. emerytura oraz rewaloryzacja na poziomie odpowiednim do inflacji

Trzynasta i czternasta emerytura zostaną utrzymane, będzie też rewaloryzacja na poziomie odpowiednim do inflacji, czyli wysokim - zaznaczył w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Kędzierzynie-Koźlu.

W niedzielę, podczas spotkania w Kędzierzynie-Koźlu, Jarosław Kaczyński został zapytany, czy trzynasta i czternasta emerytura zostaną utrzymane w czasie tak wielkiej inflacji.

"Będzie trzynasta i czternasta (emerytura - red.), mamy nadzieję, że na dobrym poziomie. Będzie oczywiście też rewaloryzacja na poziomie odpowiednim do inflacji, czyli wysokim. To nie będą żadne drobne sumy, tylko w stosunku do dzisiejszych emerytur to będzie znaczny procent" - podkreślił prezes PiS.

Kaczyński dodał, że mimo polityki osłaniania polskie społeczeństwo straciło wielkość swojej siły nabywczej.

"To są głównie straty emerytów i my to jakoś nadrobimy w ciągu najbliższych 8-10 miesięcy; ta sytuacja się wyraźnie poprawi" - zaznaczył.(PAP)

