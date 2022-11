[DUŻO ZDJĘĆ] Tak się bawią i ewangelizują młodzi katolicy

Radość, młodość, Ewangelia — to trzy filary mrągowskiego spotkania, które jest diecezjalnym przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży. Uczestnicy zlotu młodzieży katolickiej zjechali do Mrągowa praktycznie ze wszystkich miejscowości, w których działają katolickie stowarzyszenia lub fundacje. Nie zabrakło harcerzy.

— To już kolejne nasze spotkanie. Poprzednie były przed pandemią — powiedział "Gazecie Olsztyńskiej" ksiądz arcybiskup metropolita warmiński Józef Górzyński, który razem z młodymi przeszedł ulicami Mrągowa i razem z nimi bawi się w hali sportowej.

Uczestnikom wydarzenia towarzyszą relikwie Karola Acutisa, który jest patronem młodzieży. To 15 latek, który łączył życie normalnego nastolatka z głęboką wiarą i codziennym uczestniczeniem w Mszy Świętej. Młodzi podczas spotkania dają swoje świadectwa wiary i uczestniczą w licznych konkursach.

— Nasz patron potrafił odnaleźć i siebie i Boga we współczesnym świecie. Był aktywny w intrenecie. My też to robimy — mówi Ksiądz Kamil Wyszyński z olsztyńskiej parafii pod wezwaniem Świętego Józefa i jeden ze współorganizatorów spotkania.

— Wcześniej nie byłam wierząca. Do Pana Boga przybliżyli mnie znajomi, z którymi razem tu przyjechałam — powiedziała nam jedna z uczestniczek spotkania.

Stanisław Kryściński

W poniedziałkowym, papierowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej pełna relacja z wydarzenia. Na stronie internetowej pojawią się też fotogalerie i filmy ze spotkania w Mrągowie.