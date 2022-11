Zima zaskoczyła kierowców w Olsztynie i powiecie olsztyńskim. Od rana doszło do 23 kolizji i jednego wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Co roku piszemy, że zima zaskoczyła drogowców. Tym razem jednak swojej "pracy domowej" nie odrobili kierowcy. Tylko dziś (sobota 19 października) od rana na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego doszło do 23 kolizji drogowych i jednego wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

— Od rana do ok. godz. 11:00 na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego doszło do 23 kolizji oraz 1 wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W większości przypadków, ich przyczyną było niedostosowanie prędkości przez kierujących do warunków panujących na drodze — przekazuje nam mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Przykładem może być chociażby kolizja na olsztyńskim Zatorzu.

— Ok godz. 10:30 doszło do kolizji w rejonie skrzyżowania ul. Bydgoskiej i Rataja w Olsztynie. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 44-letnia kierująca osobowym renault skręcając w prawo niedostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła w volkswagena. Na szczęście nikomu nic się nie stało — przekazuje mł. asp. Jurkun.

Policjanci biją na alarm

— Apelujemy o ostrożność do kierowców, szczególnie teraz gdy aura pogodowa sprawia, że warunki na drodze są bardziej zmienne i niebezpieczne. Opady śniegu czy niskie temperatury sprawiają, że nawierzchnia w wielu miejscach jest śliska, maleje przyczepność pojazdu, a tym samym znacznie wydłuża się jego droga hamowania. W takiej sytuacji bezwzględnie należy dostosować prędkość do warunków panujących na drodze i zachować odpowiedni – bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Należy również pamiętać, że prędkość dopuszczalna w czasie trudnych warunków drogowych nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną! — przypomina nasz rozmówca.

Karol Grosz