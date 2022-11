Co się dzieje? Dowiesz się na Kongresie Przyszłości

[fbvideo]https://www.facebook.com/GazetaOlsztynska/videos/445278327686243/[fbvideo]

Zapraszam 24 listopada 2022 r. do Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym UWM na VI już Kongres Przyszłości. To największe w warmińsko-mazurskim wydarzenie, na którym współnie tworzymy naszą przyszłość. To miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i samorządem. Kongres Przyszłości stwarza warunki do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju naszego regionu.