Na Mazurach testowali „Borsuka”

— Mamy świadomość wyzwań, jakie przed nami stoją. One są związane z agresją Rosji na Ukrainę. Wspieramy Ukrainę, ale koncentrujemy się na wzmocnieniu sił sojuszniczych, na rozbudowie procesu odstraszania, tak by agresor nie odważył się zaatakować państw Sojuszu Północnoatlantyckiego — powiedział w poniedziałek na poliginie w Wierzbinach wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. I dodał, że Polska koncentruje się na rozbudowie procesu odstraszania, tak by „wróg nie odważył się zaatakować państw Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Jednym z kluczowych elementów wzmacniania polskiej obronności ma być modernizacja, unowocześnianie polskiej armii. W poniedziałek na poligonie w Wierzbinach na Mazurach odbywały się testy nowego wozu bojowego piechoty „Borsuk” wyprodukowanego w Hucie Stalowa Wola. Badaniom „Borsuka” przyglądał się Mariusz Błaszczak, który zapowiedział, że po pozytywnym zakończeniu testów MON podpisze umowę ramową z Polską Grupą Zbrojeniową, z Hutą Stalowa Wola dotyczącą seryjnej produkcji bojowych wozów piechoty „Borsuk”. Przyznał, że „Borsuki” miałyby zastąpić używane obecnie, wysłużone wozy bojowe piechoty, w związku z tym zapotrzebowanie na nowe pojazdy określił jako „duże”. — Znacząco przekraczają 1000 sztuk. A więc to będzie jeden z większych kontraktów, jakie zostaną zawarte z polskim przemysłem zbrojeniowym — podkreślił szef MON.

Mariusz Błaszczak zapowiedział, że „Borsuki” wraz czołgami K2 trafią między innymi do 16 Dywizji Zmechanizowanej, której dowództwo mieści się w Olsztynie.

— Borsuki będą podstawowym sprzętem w 15 brygadzie obok czołgów K2. To jest właśnie ten format, który jest przystosowany do warunków geograficznych, w jakich przyszło operować wojskom z 16 Dywizji — zapowiedział szef MON.

Mariusz Błaszczak podkreślił, że MON jest przygotowany finansowo na modernizację armii. — Jesteśmy przygotowani również finansowo na to, żeby proces wzmacniania polskich sił zbrojnych przebiegał bardzo dynamicznie. W przyszłym roku budżet zakłada 3 proc. PKB przeznaczonego na obronność, a jeszcze dodatkowe finansowanie będziemy czerpać z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który jest zasilany przez Bank Gospodarstwa Krajowego — poinformował.

Bojowy Wóz Piechoty „Borsuk” to nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. W skład załogi wchodzą dowódca, działonowy operator i kierowca. Pojazd pływa, co wyróżnia go z innych wozów tego typu. Chroni załogi i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych.

Jego prędkość maksymalna po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h, z kolei pływać może z maksymalną prędkością do 8 km/h. Masa „Borsuka” w wariancie podstawowym wynosi 28 ton. Za projekt „Borsuka” odpowiada Konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A. (PAP)

