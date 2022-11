Chciał uciekać przed policją, a nawet dobrze nie potrafił jeździć. Policjanci z Działdowa zatrzymali 32-letniego kierowcę crossa KTM z Iłowa

W niedzielę (13.11.2022r.) w miejscowości Iłowo Wieś kierujący motocyklem crossowym KTM nie zatrzymał się do kontroli drogowej i mimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych przez podążający za nim patrol ruchu drogowego w oznakowanym radiowozie nie reagował na żadne polecenia.

W wyniku podjętej jazdy za motocyklistą policjanci ustalili, że jednośladem kierował 32-letni mieszkaniec Iłowa Osady. Mężczyzna podczas ucieczki stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się, w związku z czym policjanci wezwali na miejsce załogę pogotowia. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania, a motocykl, którym się poruszał nie był dopuszczony do ruchu. Funkcjonariusze zabezpieczyli pojazd na parkingu. O dalszym losie iłowianina rozstrzygnie teraz sąd.

Karol Grosz