Czego seniorzy oczekują od państwa, samorządów i społeczeństwa - dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska | KONGRES PRZYSZŁOŚCI | 24.11.2022

Starzejące się społeczeństwo to nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne i zdrowotne. To konieczność zaangażowania ekspertów, jak i działań z zakresu edukacji społecznej na rzecz idei tzw. „successful ageing” („pomyślnego starzenia się”). Zapraszamy na panel dyskusyjny, którego uczestniczką będzie dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska.



Zdzisława Marianna Kobylińska — nauczyciel akademicki, doktor habilitowana w zakresie filozofii, etyk, pedagog, publicystka, przewodniczącą sekcji nauk społecznych Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, członek Rady Naukowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, założycielka i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście. Kształciła się również m.in. w watykańskiej Scuola di Biblioteconomia i Podyplomowej Szkole Dziennikarskiej na KUL. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, posłanka na Sejm III kadencji, radna Rady Miejskiej. Jest autorką artykułów naukowych oraz autorką, redaktorką i tłumaczką publikacji książkowych, m.in.: Il concetto dell'educazione morale dell'uomo nell'insegnamento di Padre Jacek Woroniecki; Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej (red.); Luigi Sturzo, Wybór myśli o polityce (tłum.); Politica come servizio. Considerazioni sul pensiero politico-sociale di Luigi Sturzo; Pod prąd poprawności politycznej; Polityka. Jak z nią żyć?; Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna. Motto: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość — te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”(1 Kor 13,13).