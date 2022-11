Czego seniorzy oczekują od państwa, samorządów i społeczeństwa - dr hab. Małgorzata Suświłło | KONGRES PRZYSZŁOŚCI | 24.11.2022

Starzejące się społeczeństwa, to nie tylko wyzwania związane z opieką medyczną i okołomedyczną. Zwiększająca się liczba seniorów to także przestrzeń na działania aktywizujące czy te związane z odkrywaniem i kultywowaniem nowych pasji. Czego seniorzy oczekują od państwa, samorządów i społeczeństwa? Odpowiedzi na to pytanie podejmie się dr hab. Małgorzata Suświłło.



dr hab. Małgorzata Suświłło, em. prof. UWM — wieloletnia prodziekan i była dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, przez prawie 20 lat kierowała Katedrą Wczesnej Edukacji, tworząc wraz z zespołem, nowe specjalności, kierunki i plany studiów. Autorka ponad 100 publikacji pedagogicznych, w tym dotyczących wczesnej edukacji muzycznej i badań nad rozwojem muzycznym dziecka. Działaczka społeczna: przez dwie kadencje pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Uniwersytetu Międzypokoleniowego działającego przy Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie; obecnie prezes Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Olsztynie i jednocześnie prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Na Szlaku św. Jakuba”. Była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w UWM w Olsztynie. Wygłosiła trzy wykłady w ramach rozmów o ojczyźnie organizowanych przez Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego. Śpiewa w Międzyparafialnym Chórze Liturgicznym Cantorum. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2012), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999) i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010), Jubileuszowym Medalem z okazji 15-lecia UWM w Olsztynie; także wieloma nagrodami rektorskim w dziedzinie nauki, dydaktyki i organizacji.