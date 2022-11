Tradycją w nowoczesność - Andrzej Abako | KONGRES PRZYSZŁOŚCI | 24.11.2022

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością? Jakie to rodzi wyzwania? Jakie ma przełożenie gospodarcze? W tym kontekście o projekcie Szlak Świętej Warmii opowie Andrzej Abako, Starosta Powiatu Olsztyńskiego.



Andrzej Abako — starosta powiatu olsztyńskiego i lider wśród samorządowców. Ma wizję powiatu olsztyńskiego jako miejsca dobrego do życia. Wie, co należy zrobić, i ma odwagę, żeby ten cel realizować. Postanowił też wydobyć Warmię z cienia Mazur. Jest inicjatorem projektu promocyjno-gospodarczego Szlak Świętej Warmii. Jego ideą jest wykorzystanie dziedzictwa historyczno-kulturowego i tożsamości Warmii dla jej rozwoju gospodarczego. Dla jej urzeczywistnienia, z jego inicjatywy, w grudniu 2021 zawiązane zostało Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, skupiające ponad 30 samorządów. Starosta Abako został wybrany jego przewodniczącym. Jest także jednym z inicjatorów utworzenia strefy gospodarczej w Gryźlinach w gminie Stawiguda. Wspiera utalentowane dzieci i młodzież. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Stypendialnej Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej.