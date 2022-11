Jan Pietrzak odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

W piątek, z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe trzynastu osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Odznaczony Orderem Orła Białego teolog i pisarz, wykładowca nazywany "duszpasterzem niepokornych" - dominikanin Ojciec Jacek Salij podkreślił po uroczystości, że wyróżnienie było dla niego zaskoczeniem. "Dla mnie to było wielkie zaskoczenie, a już zwłaszcza, kiedy słyszałem słowa pana prezydenta na mój temat. Potem podszedłem do niego i powiedziałem mu: niech Pan Bóg wybaczy panu to, co pan o mnie powiedział. Prezydent powiedział, że o to się nie martwi" - mówił dominikanin.

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski artysta estradowy, aktor, piosenkarz, publicysta i satyryk Jan Pietrzak przyznał, że choć nigdy nie liczył na to odznaczenie, to poczuł, że jego kraj, dla którego pracował całe życie, go docenił. "Na ręce pana prezydenta chciałem złożyć podziękowanie: dziękuję ci, Polsko, za moje wspaniałe, niezwykłe życie, pełne pracy dla swojego kraju" - powiedział Pietrzak.

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został także ks. Jan Sikorski. "Prezydent powiedział, że to jest za wiele różnych rzeczy, które się działy - może nie tyle za naszą przyczyną, ale z naszym udziałem. Cieszę się, że mogłem w jakiś sposób, maleńki chociaż, w tym uczestniczyć. To jest moja dzisiejsza radość i trochę duma, mimo całej pokory, do której jestem zobowiązany" - oświadczył.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali m.in. Łukasz i Paweł Golcowie - twórcy i liderzy grupy muzycznej Golec uOrkiestra.

"Jest to jakieś podsumowanie tego, co robimy zarówno w sferze show-biznesowej, ale też kulturalnej i prospołecznej. Od 20 lat edukujemy dzieci i młodzież o kulturze polskiej, polskiej tożsamości. Około 300 dzieciaków uczy się u nas codziennie grać i śpiewać muzykę góralską z Beskidu Żywieckiego" - mówił Łukasz Golec.

Paweł Golec przyznał, że odznaczenie państwowe, odebrane z rąk prezydenta, mobilizuje do dalszej pracy. "Jesteśmy bardzo zaszczyceni" - oświadczył.(PAP)