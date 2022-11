Tradycją w nowoczesność - Jan Kasprowicz | KONGRES PRZYSZŁOŚCI | 24.11.2022

Szlak Świętej Warmii to unikalny projekt turystyczno-pielgrzymkowy. Swoim oddziaływaniem przyczynia się do rozwoju gospodarczego na obszarach związanych z projektem. W jaki sposób i w jakim stopniu? Głos w dyskusji na temat przenikania się tradycji z nowoczesnością zabierze Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd.Jak Kasprowicz - mgr inż. budownictwa o spec. konstrukcje budowlane i inżynieryjne (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Posiada uprawnienia budowlane w zakresie: konstrukcji budowlanych, inżynierii sanitarnej oraz w projektowaniu i kosztorysowaniu w budownictwie. Autor m.in. nowatorskiego pawilonu rehabilitacji hipoterapią w SOSz-W w Szymanowie. Od 01.11.2004 r. do czasu wyboru na stanowisko wójta gminy Gietrzwałd pełnił funkcję kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie. Dnia 10.08.2017 r. został wybrany w drodze przedterminowych wyborów na wójta gminy Gietrzwałd. Był Radnym Gminy Ostróda dwóch kadencji w latach 2002-2010 oraz wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie. Od 2014 r. jest członkiem Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Prywatnie: mąż i ojciec dwóch synów.