Będą lać fundamenty pod nowy dworzec w Olsztynie

Po dworcu kolejowym w Olsztynie zostało już tylko wspomnienie. To cieszy, tym bardziej że jeszcze tym roku kolejarze planują zacząć wylewać fundamenty pod nowy budynek dworca. A ten ma być gotowy w II kwartale 2023 roku. Czy to jest możliwe?

Dworzec kolejowy w Olsztynie to nie huta Katowice i pewni nikt nie będzie śpiewał piosenek o olsztyńskiej inwestycji. Ale z drugiej strony, to z jedna z niewielu w regionie, której zakończenie można było obstawiać u bukmacherów, bo było dużo zamieszania wokół tej inwestycji. I co najgorsze: cenny czas uciekł, bo gdyby nie ten ferment, to pewnie nowy dworzec dawno by już stał.

A tak straciliśmy ponad dwa lata na dyskusji, czy stary dworzec to zabytek. Ostatecznie konserwator za zabytkowe uznał wiaty na peonach i neony z napisami „dworzec autobusowy” i „dworzec kolejowy” oraz mozaikę na ścianie. Potem były poślizgi z wyłonieniem wykonawców. Na szczęście te schody zostały pokonane i trwa już końcowy etap rozbiórki części kolejowej budynku, bo należąca do prywatnej spółki Retail Provider część autobusowa stoi dalej.

Równolegle trwa też modernizacja samej stacji Olsztyn Główny. W imponującym tempie znikają stare perony i rosną nowe, a także, co jest bardzo istotne dla olsztynian, również nowe przejście podziemne na Zatorze.

Co dokładnie dzieje się teraz na placu budowy?

— Obecnie trwają rozbiórki ścian i płyty piwnic starego budynku dworca Olsztyn Główny — mówi Bartłomiej Sarna z Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A. — Równolegle do tych prac prowadzone są roboty związane z budową sieci dla nowego budynku. Jeszcze w tym roku planujemy również rozpocząć budowę fundamentów dla nowego Olsztyna Głównego.

To bardzo istotna informacja, bo im szybciej zacznie się budową nowego budynku, tym szybciej zostanie oddany do użytku. Kolejarze zakładają, że nowy dworzec będzie gotowy w drugiej połowie 2023 roku (modernizacja torów i peronów, włącznie z nowym przejściem podziemnym na Zatorze, ma zakończyć się w 2024 roku).

— Na ten moment termin realizacji inwestycji nie uległ zmianie — podkreśla Bartłomiej Sarna.

To bardzo ostrożna wypowiedź, nie tylko dlatego, że trwa wojna w Ukrainie, jest kryzys i ciężko cokolwiek prognozować, ale wystarczy przytoczyć historie remontów dworców w Szczytnie i Olsztynku. Oba zostały wyremontowane i miały być dawno oddane do użytku. Dworzec w Szczytnie miał być gotowy w drugiej połowie 2020 roku, a dworzec w Olsztynku wiosną 2021 roku. Tyle że dziś wciąż oba budynki są zamknięte. Niedawno kolejarze pochwalili się, że w listopadzie udostępnią podróżnym pięć nowych dworców w Polsce i zapowiedzieli też otwarcie wkrótce kolejnych.

Z informacji, które mamy, wynika, że do końca roku ma zostać oddany do użytku dworzec w Szczytnie, a w pierwszym kwartale przyszłego roku dworzec w Olsztynku. Chyba że znowu coś pokrzyżuje te plany, czego wcale nie można wykluczyć też w przypadku olsztyńskiej inwestycji. Dlatego że sąsiad za ściany, czyli właściciel części stanowiącej dawny dworzec PKS, próbuje zatrzymać prace, zarówno budowę nowego dworca kolejowego, jak i prace na na stacji Olsztyn Główny. Obie inwestycje toczą się bowiem na podstawie jednego pozwolenia na budowę wydanego przez wojewodę.

Po niedawnym wyroku NSA, że spółka Retail Provider jest stroną postępowania w sprawach dotyczących inwestycji kolejowych w Olsztynie, spółka Retail Provider już złożyła wniosek do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o uchylenie kolejarzom pozwolenia na budowę, które wydał im wojewoda.

O co poszło sąsiadom?

Spółka Retail Provider chciała wybudować kompleks usługowo-handlowy wraz z funkcją dworca autobusowego o nazwie Synergia. Jej właściciele uważają, że wybudowanie dworca PKP w zaproponowanym przez kolejarzy kształcie uniemożliwi połączenie dworca kolejowego i autobusowego oraz Zatorza z Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym.

Kolejarze, nie oglądając się na plany sąsiada, przystąpili do realizacji swoich inwestycji, które są już w zaawansowanym stadium.

Zgodnie z wyrokiem NSA minister rozwoju i technologi ponownie musi zająć się skargą, jaką spółka wniosła w sprawie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji kolejowej, która wydał wojewoda. Jak się dowiedzieliśmy, w tym tygodniu akta z NSA mają trafić do ministerstwa.

Najwyraźniej inwestycja ma ogromnego pecha, a finał wcale nie jest taki pewny. Na razie jednak prace zarówno przy modernizacji stacji, jak i budowie nowego dworca – co pochłonie w sumie ok. 550 mln zł – idą swoim torem.