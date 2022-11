Co się dzieje na Ukrainie, a o czym nie wiedzą media? - Marcin Ogdowski | KONGRES PRZYSZŁOŚCI 24.11.2022

Bycie korespondentem to bycie w sercu wydarzeń. Bycie korespondentem wojennym to bycie świadkiem zdarzeń niezwykle trudnych, niezrozumiałych, bolesnych. To wielka odwaga i wielkie ryzyko - niewiele osób podejmuje się tego zawodu. A jeśli już się podejmie, to są to ludzie niezwykli. Już na zawsze. O tym, co dzieje się po drugiej stronie kamery rejestrującej wydarzenia na Ukrainie opowie Marcin Ogdowski - pisarz, dziennikarz, korespondent wojenny.



Marcin Ogdowski — pisarz, dziennikarz, korespondent w Iraku, Afganistanie, Ukrainie, nazywany „pierwszym polskim blogerem wojennym”. W mediach (Nowości, Tygodnik Przegląd, SE, Interia.pl) od 2000, obecnie niezależny publicysta, autor blogu bezkamuflazu.pl. W latach 2009-2014 prowadził blog zAfganistanu.pl, na podstawie którego ukazała się książka „zAfganistanu.pl. Alfabet polskiej misji”. Autor dziewięciu innych pozycji, głównie powieści political/war fiction. Laureat m.in. Buzdygana (2013) i Zielonej Gruszki (2011). Uhonorowany Brązowym (2008) i Srebrnym (2010) Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.