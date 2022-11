Pijany kierowca audi zgasił światło na ul. Sielskiej w Olsztynie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Sielskiej w Olsztynie. Kierowca osobowego audi nie dostosował prędkości do warunków ruchu, przez co uderzył w latarnię i przewrócił auto. Okazało się, że mężczyzna za kierownicą był pijany, a dodatkowo posiadał sądowy zakaz prowadzenia.