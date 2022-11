Zaginął 30-letni Bartłomiej Roman z Olsztyna

Policjanci prowadzą poszukiwania zaginionego Bartłomieja Romana. Mężczyzna we wtorek oddalił się ze swojego miejsca zamieszkania przy ul. Żniwnej w Olsztynie i do chwili obecnej do niego nie wrócił oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Bartłomiej Roman jest szczupłej budowy ciała, ma 176 cm wzrostu, włosy krótkie ciemne. W chwili zaginięcia ubrany był w niebiesko-białą koszulę flanelową oraz czarne dresy.

Z otrzymanych informacji wynika, że 30-latek może poruszać się pojazdem marki Volkswagen Golf koloru czarnego o nr rej. NO 5960S. Pojazd może znajdować się na terenie kompleksu leśnego w okolicy osiedla Dajtki lub w pobliżu dróg wyjazdowych z Olsztyna.

Policja w imieniu rodziny oraz własnym zwraca się do każdego, kto posiada informacje na temat miejsca przebywania zaginionego. Można je przekazać osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, telefonicznie pod numerem alarmowym 112 lub skontaktować się bezpośrednio z osobą nadzorującą działania poszukiwawcze dzwoniąc pod nr tel. 605 549 341.