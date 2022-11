Trawnik lepszy od chleba

Pod koniec czerwca 2022 roku wybuchł spór między lokalnym przedsiębiorcą a ratuszem. Przy zbiegu ul. Żołnierskiej i Kościuszki w Olsztynie stoi pawilon, w którym można kupić pieczywo. Według urzędników musi zniknąć, bo w tym miejscu ma powstać trawnik.

— Mieszkańcy jednak chcą w tym miejscu kupować chleb. Tylko ratusz jest przeciwny. Urzędnicy nie chcą ze mną rozmawiać, nie przyjmują żadnych argumentów. Zebrałem pięćset podpisów mieszkańców, którzy chcą w tym miejscu mieć pawilon ze świeżym pieczywem. W sprawę zaangażowała się też Rada Osiedla Kościuszki, która chce, aby sklepik pozostał. Nic to jednak nie daje — mówi Jarosław Goszczycki, właściciel piekarni. — Ratusz zamierza pójść do sądu. Czy to się stanie? Ja nie mam nic do stracenia. Czas pokaże, jak sprawa się zakończy. Na razie punkt funkcjonuje.

— Nie mamy w pobliżu piekarni z takim wyborem świeżego pieczywa. Dlatego nie rozumiem miasta, które chce ten sklepik usunąć — dodaje Jarosław Polakowski, przewodniczący Rady Osiedla Kościuszki w Olsztynie. — Miasto z małego trawnika nie będzie przecież miało żadnej korzyści. Z działającego pawilonu są natomiast wpływy do kasy miasta. Pozostawienie punktu daje zyski wszystkim stronom. Zyskują mieszkańcy, bo mogą kupować chleb, miasto ma zysk, który zasila budżet, a przedsiębiorca zarabia.

Przypomnijmy, że Jarosław Goszczycki podczas pandemii dostał propozycję kupna pawilonu, w którym sprzedawano wcześniej owoce i warzywa. Poprzedniemu właścicielowi ratusz co roku przedłużał umowę dzierżawy, i to od kilkudziesięciu lat, więc inwestycja wydawała się bezpieczna. Piekarz wydzierżawił teren, postawił specjalny mobilny kontener, który nie jest związany z gruntem. Zainwestował również w nowe przyłącze wody i kanalizacji oraz kostkę. Łączny koszt prac wyniósł 300 tys. zł. Gdy umowa dzierżawy się skończyła, ratusz przez kilka miesięcy nie wykazywał żadnego działania. W czerwcu Jarosław Goszczycki otrzymał pismo z nakazem usunięcia inwestycji, bo w tym miejscu ma być zielony skwer.

Dlaczego nie piekarnia?

— Właścicielem terenu,, na którym stoi piekarnia jest gmina Olsztyn. Sprawa ciągnie się już od ubiegłego roku, kiedy to z końcem października wygasła umowa dzierżawy. Obecny właściciel odkupił prawo do dzierżawy kiosku zaledwie pół roku wcześniej, a zatem podpisując taką umowę, musiał być świadom tego, że obowiązuje ona na czas określony. Następnie zainwestował: posadowił tam nowy pawilon i doprowadził przyłącza. Szkoda, że zrobił to niezgodnie z prawem, nie mając zgody na budowę. Gdyby wystąpił do nas z takim wnioskiem, dowiedziałby się, że nie wyrażamy na to zgody i że mamy wobec tego terenu inne plany. Nie jest to działka inwestycyjna, tylko grunt docelowo przeznaczony pod teren zielony lub skwer. Fakt, że przez wiele lat stał tam kiosk, to zaszłość i powoli staramy się takie miejsca uporządkowywać — tłumaczy Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. — Gdy wygasła umowa dzierżawy, daliśmy właścicielowi piekarni bardzo dużo czasu na opuszczenie tego terenu, bo rozumiemy, że rozebranie pawilonu wymaga czasu z uwagi na konieczność zaangażowania ludzi i sprzętu do takiego działania. Pierwsze pismo z informacją o konieczności rozebrania obiektu wysłaliśmy w lutym tego roku. Od tego czasu trwa wymiana korespondencji. Niestety mimo naszych kilkukrotnych upomnień i mimo zapewnień właściciela piekarni (z czerwca tego roku), że wyda on teren, obecnie użytkuje go bezumownie – wciąż stoi tam pawilon i prowadzona jest działalność gospodarcza — tłumaczy Marta Bartoszewicz.

I dodaje: — Skierujemy sprawę do sądu o wydanie gruntu wolnego od wszelkich urządzeń. Pawilon nie jest na trwale związany z terenem, więc można go przenieść w inne miejsce i kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.