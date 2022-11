Profilaktyka - lepiej zapobiegać niż leczyć - Joanna Ciborska | VI Kongres Przyszłości | 24.11.2022!

Zaburzenia żywienia — czy to pochodna, a może przyczyna chorób cywilizacyjnych? Bo zaburzenia żywienia to także te z pozoru mało istotne kwestie, jak choćby brak regularności posiłków czy zajadanie stresu… Warto poświęcić swoją uwagę i zainteresować się profilaktyką i leczeniem dietetycznym naszych dolegliwości, także tych chorobowych. Najlepiej do tego przekona dr. inż. Joanna Ciborska, nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie - uczestniczka

panelu dyskusyjnego “Profilaktyka — lepiej zapobiegać niż leczyć”



dr inż. Joanna Ciborska — nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Jej zainteresowania naukowe związane są z profilaktyką i leczeniem dietetycznym chorób żywieniowo zależnych, w tym również oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia osób aktywnych fizycznie. Bardzo istotny obszar zainteresowań stanowi psychologia żywienia, w tym zaburzenia odżywiania, metody ich oceny i możliwości skutecznych rozwiązań żywieniowych. Pracuje z młodzieżą jako nauczyciel akademicki, ale także jako opiekun studenckiego Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, wraz ze studentami tworzy Dni Świadomości Żywieniowej, nagrodzone przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej jako najlepsza studencka inicjatywa prozdrowotna w 2021 r.