Narodowe Święto Niepodległości 2022 w Olsztynie

Jest jednym z najważniejszych polskich świąt. Już w piątek (11 listopada) miną 104 lata od zakończenia I wojny światowej i przekazania władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Nasz kraj wrócił na mapę świata po 123 latach zaborów.

Wydarzenia sprzed ponad wieku są doskonałą okazją do oddania hołdu bohaterom, którzy doprowadzili do odzyskania przez Polskę suwerenności. Można to zrobić podczas oficjalnych uroczystości, ale także przy okazji mniej formalnych, radosnych wydarzeń.

*** Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości

odbędą się na pl. Solidarności. Wydarzenie rozpocznie się o 12:30. W programie m.in. przegląd pododdziałów, podniesienie flagi państwowej, przemówienia zaproszonych gości, Apel Pamięci, złożenie wieńców i wiązanek. O 13:15 odbędzie się defilada pododdziałów. Swoje stoiska na pl. Solidarności wystawią służby mundurowe, poza tym będzie można obejrzeć sprzęt wojskowy. O 13:45 zostaną złożone kwiaty przed tablicą pamiątkową marszałka Józefa Piłsudskiego umieszczoną na budynku Urzędu Marszałkowskiego u zbiegu al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki.

*** Olsztyński Bieg Niepodległości

to już piąta edycja wydarzenia upamiętniającej odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy będą rywalizować na dwóch dystansach - 5 km i 10 km. Trasa biegu wiedzie niemal w całości po nawierzchni asfaltowej ulicami Kapitańska, Sielską i Schumana.

Główny bieg wystartuje o 11:11 (rywalizacja na krótszym dystansie - godzinę wcześniej).

*** Regaty z okazji Dnia Niepodległości

również żeglarze i wielbiciele sportów wodnych będą świętować odzyskanie suwerenności przez nasz kraj. Regaty odbędą się na jez. Ukiel. Rywalizacja - tradycyjnie już - w dwóch klasach DZ i open. Zapisy 11 listopada do 10:30 na Przystani Warmia (ul. Żeglarska 6).

*** Wolność słowa, niepodległość słowa

radosne, kulturalne i kolorowe obchody Święta Niepodległości proponuje Miejski Ośrodek Kultury. W piątek od 16:00 w lokalu POZA Space (ul. Rodziewiczówny 8) szereg wydarzeń:

- 16:00 Panel dyskusyjny: Jak świętować żeby nie (z)wariować?

- 18:00 Slam poetycki: Wolność i niepodległość słowa. Prowadzenie: Tomasz Czaplarski

- 19:00 Projekcja filmu "Niepodległość"

- 20:30 Pokaz taneczny grupy Rave Dance, prowadzonej przez Rafała Milcewicza

*** Klasyczna Parada Niepodległościowa

właściciele klasycznych pojazdów przyłączają się do świętowania niepodległości. Niezwykła parada przejedzie ulicami Olsztyna ze Starego Miasta na pl. Solidarności. Zbiórka od 11:30, a wyjazd ok. 12:20.

