Czy mieszkania komunalne w Olsztynie zostaną wyremontowane?

Kolejki oczekujących na mieszkania komunalne w Olsztynie nie maleją. Wynika to z tego, że brakuje wyremontowanych lokali, natomiast pustostanów, które czasy świetności już dawno mają za sobą, nie brakuje. Czy Olsztyn stać na wyremontowanie kolejnych mieszkań?

— Zapewnienie lokali mieszkalnych gospodarstwom domowym o niskich dochodach jest zadaniem własnym gminy. Gmina ma obowiązek zapewnienia rodzinom zakwalifikowanym do udzielenia pomocy mieszkaniowej lokalu wyremontowanego, wyposażonego we wszystkie niezbędne i sprawne urządzenia, gotowego do zasiedlenia — mówi Zbigniew Karpowicz, dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie. — Zakład Lokali i Budynków Komunalnych realizuje prace remontowe pustostanów z dotacji przedmiotowej zabezpieczonej w budżecie Miasta Olsztyna oraz ze środków własnych.

Jednak ilość środków remontowych, jakimi dysponuje miasto jest niewystarczająca. Radni Monika Rogińska-Stanulewicz i Tomasz Głażewski złożyli interpelacje do prezydenta Piotra Grzymowicza w sprawie zwiększenia liczby dostępnych lokali.

— Żeby wyremontować mieszkania niezbędne są pieniądze. Szczególnie teraz, kiedy wzrosły koszty materiałów budowlanych — mówi radny Tomasz Głażewski. — Trzeba również pamiętać, że część lokali komunalnych czekających na remont jest pod opieką konserwatorską, co wydłuża czas ewentualnego remontu i zwiększa nakład potrzebnych środków.

Jak informuje Zbigniew Karpowicz, Olsztyn składa wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Obecnie wysokość finansowego wsparcia wynosi 80 proc. kosztów inwestycji.

Istnieje również możliwość uzyskania lokalu mieszkalnego na koszt i staraniem przyszłego najemcy w drodze konkursu ofert. Lecz do tej pory nie było zbyt wielu chętnych na przeprowadzenie remontu we własnym zakresie.

— Większość woli skorzystać z już przystosowanego lokalu niż brać prace remontowe na siebie. Trudno się temu dziwić, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę dostępność materiałów budowlanych i ekip remontowych — Tłumaczy radny. — Dobrą wiadomością jest to, że w Olsztynie będą budowane mieszkania OTBS-u (Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego), co zwiększy liczbę lokali na wynajem dla osób, które są w stanie zapewnić pewne środki finansowe.

W chwili obecnej 185 lokali mieszkalnych czeka na remont.