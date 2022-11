3 triki na łączenie elegancji i stylu sportowego

Jeżeli na sam dźwięk połączenia słów „sportowy” oraz „elegancki” ze zdziwieniem lekko przekrzywiasz głowę i zastawiasz się co może w ogóle wyjść z takiego zestawienia, ale z drugiej strony wydaje Ci się ono dość intrygujące i brzmi jak rozwiązanie Twoich odwiecznych, stylizacyjnych dylematów, to trafiłaś/trafiłeś pod właściwy adres.

Dziś podpowiemy Ci jak efektownie łączyć ze sobą elegancję oraz sportowy styl w duchu sporty chic udowodnimy Ci, że ubrania, buty oraz akcesoria, które zestawione ze sobą stworzą efekt WOW dostępne są dosłownie na wyciągnięcie ręki, np. w sklepie 50 style.

Sporty chic – hit czy nieudany eksperyment?

Styl sportowy kojarzy Ci się z outfitami dedykowanymi do ćwiczeń – śliskie legginsy, kolorowy tank top i założona na czoło opaska z materiału frotte, która skutecznie pomaga w walce ze spływającym na oczy potem powstałym na skutek intensywnego wysiłku? Wbrew pozorom to nie jest jedyne, możliwe rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli zdecydujesz się na look w stylu sporty chic.

Co właściwe kryje się za tą nazwą? Sportowa elegancja to nic innego, jak łączenie w stylizacjach elementów pochodzących ze swobodnego stylu sportowego oraz miejskiego z casualowymi akcentami. W osiągnięciu pożądanego efektu końcowego niezmiernie pomocne jest właściwe wyważenie stylizacji - komponowane outfity nie powinny być ani zbyt swobodne, ani też zanadto oficjalne i eleganckie. Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej mylnego! W tworzeniu wygodnych i modnych stylizacji pomogą Ci trzy, następujące triki.

[b]Efekt WOW na 3 sposoby – sportowy luz oraz elegancja [/b]

[b]1. Zamień buty na obcasie na sneakersy [/b]

Szpilki dodają kilka dodatkowych centymetrów wzrostu, jednak powiedzmy sobie szczerze ciężko jest znaleźć takie, które zapewnią całodzienną wygodę użytkowania. Z tego też względu miłośniczkom sportowej elegancji polecamy zamienić je na sportowe sneakersy, które wbrew pozorom znakomicie pasują do casualowych klasyków do biura, takich jak chociażby garnitur z długimi spodniami z szerokimi nogawkami, trapezowa spódnica i gładka koszulka z krótkim rękawem, a nawet sukienka midi czy maxi.

W zależności od swojego własnego gustu możesz zdecydować się na sneakersy w stylu ugly shoes, a więc masywne buty lifestyle osadzone na powiększonych, zwracających na siebie uwagę podeszwach (np. Fila Electric Flow Wmn, Nike Crater Remixa czy też Puma Kaia Platform Hazy Summer) lub też postawić na bardziej uniwersalny i stonowany design oferowany przez damskie sneakersy adidas Court Bold, New Balance WL373 bądź ponadczasowe Converse Chuck Taylor All Star Madison Mid.

2. Postaw na kolory

Mimo, że monochromatyzm wygląda bardzo stylowo, to w jego przypadku niestety bardzo łatwo jest stworzyć nudną i nijaką stylizację. Jak temu zapobiec? Najlepiej za pomocą mocnych, energetyzujących akcentów kolorystycznych np. w postaci intensywnego różu, nasyconego kelly green, pomarańczowego, żółtego, fioletowego bądź każdego innego koloru, którego obecności wprost nie da się nie zauważyć. Rolę dodatków do jednokolorowych, eleganckich stylizacji może pełnić np. męski zegarek bądź czapka z daszkiem, damska torebka, wielokolorowa nerka saszetka oraz każdego innego detalu, który przełamie prostotę całości i udowodni, że najgorętsze trendy mody nie są Ci obce.

3. Nie bój się nieoczywistych połączeńSportowa elegancja ubóstwia wprost pozornie niepasujące do siebie zestawienia, na które nie pokusiłby się żaden inny trend modowy. W sporty chic niemal wszystkie chwyty są dozwolone i tak oto pudełkową bluzę typu crewneck o skróconym fasonie (np. Feewear Kamet) zestawiamy z wzorzystą spódnicą maxi oraz balerinkami bądź tenisówkami, garniturowe spodnie wykorzystujemy jako dół od stylizacji składającej się ze sportowego topu biustonoszowego takiego jak np. dostępny w 50style UP8 BRA Finley bądź Nike Bra W NK AIR DF INDY CUTOUT oraz oversizeowej marynarki i tak stworzoną całość dopełniamy torebką a’la aktówką oraz sneakerami na płaskiej podeszwie.