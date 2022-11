Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki: Naszym marzeniem jest odbudowa ratusza

— Właśnie ruszyły prace archeologiczne związane z odbudową ratusza. Skąd pomysł na jego odbudowę?



— Braniewo jest miastem, które straciło swoje walory architektoniczne i zabytkowe w czasie II wojny światowej. W związku z tym zrozumiałe jest, że w przestrzeni publicznej od dawna funkcjonuje temat odbudowy ratusza. To mieszkańcy bardzo mnie zainspirowali do podjęcia kroków w tym kierunku, a zespół ekspertów, który zaprosiłem do współpracy i to, co teraz realizujemy, tylko potwierdza, że ta decyzja była słuszna. Obecnie trwają prace archeologiczne, co jest standardową procedurą przy tego typu przedsięwzięciach. Z każdym dniem odkrywane są kolejne części fundamentów serca naszego miasta, a przy tym ciekawe znaleziska pochodzące nawet sprzed kilkuset lat. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac, co pozwoli określić kierunek dalszych działań.

— Skąd pozyskano środki na prace archeologiczne? Skąd samorząd planuje wygospodarować środki na odbudowę ratusza?

— Na prace archeologiczne i badania wsparcie finansowe otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków oraz jednego z braniewskich przedsiębiorców. Nasz pomysły i działania zostały dostrzeżone również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rozpoczęte prace będą silnym argumentem, aby rozmawiać o przyszłych działaniach i wsparciu finansowym naszych planów.

Kolejnym strategicznym partnerem jest Warminńsko-Mazurski Konserwator Zabytków, a prace archeologiczne realizowane są przez elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne.



— Kiedy planowane jest zakończenie prac archeologicznych? Co oznacza data 2030? Prace archeologiczne się zakończą. I co dalej?



— Zgodnie z umową terenowe prace badawcze wraz z opracowaniem wyników powinny zakończyć się do października 2023 roku, a naszym cichym marzeniem jest odbudowa ratusza do 2030 roku. Jak wspomniałem, mamy wielu partnerów strategicznych przedsięwzięcia, których będziemy mobilizowali do wsparcia i zaangażowania się w proces odbudowy. Zrobiliśmy pierwszy poważny krok, przez co odbudowa ratusza w Braniewie zrobiła się bardzo medialnym tematem, będącym w kręgu zainteresowań wielu instytucji i środowisk naukowych. Liczymy na ich wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli spełnić marzenia naszych mieszkańców.

— Jakie funkcje może pełnić odbudowany ratusz?

— Z pewnością będą to funkcje reprezentacyjne w postaci sal konferencyjnych czy wystawienniczych. Chcielibyśmy, aby w odbudowanym ratuszu powstała także sala ślubów. Są to pierwsze pomysły, ale myślę, że pojawi się wiele ciekawych propozycji na wykorzystanie obiektu. Chciałbym, aby mieszkańcy i nasze organizacje pozarządowe również znalazły w ratuszu przestrzeń, którą będą mogły wykorzystać do wspólnych działań społeczno-integracyjnych. Ważne jest, aby udostępnić część pomieszczeń ratusza na działalność komercyjną, co powoli utrzymać obiekt.



— Odbudowa ratusza, powrót kluczy-witaczy. Za nami również piwowary, które odbyły się po długiej przerwie. To powrót do braniewskich symboli. Czy są one ważne dla mieszkańców? Czy planowane są jeszcze jakieś powroty?

— Jeżeli coś się sprawdziło i jest pożądane, to trzeba do tego powracać. Przytoczone przykłady są wynikiem rozmów z mieszkańcami i odpowiedzią na ich potrzeby. A mi pozostaje cieszyć się, że możemy je realizować. Być może pojawią się kolejne pomysły, które mieszkańcy zechcą przywrócić, więc czekam na dalsze inspiracje.

— Jakie są szanse, że piwowary już na stałe wpiszą się do braniewskiego kalendarza imprez?

— Myślę, że mieszkańcy i wszyscy przybyli goście odpowiedzieli już na to pytanie swoją frekwencją w tegorocznym wydarzeniu. Zainteresowanie jest ogromne, więc z przyjemnością będziemy kontynuowali tradycję.



— Jakie inwestycje są planowane w Braniewie najbliższej przyszłości?



— W tym roku zakończyliśmy dwa duże przedsięwzięcia — budowę boiska wielofunkcyjnego oraz rewitalizację parku miejskiego. W trakcie realizacji jest modernizacja stadionu miejskiego — a więc dzieje się dużo. Przygotowujemy się także do termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz do rewitalizacji obszaru przy ul. Długiej wokół istniejącego stawu. Tutaj podkreślę, że realizacja tak kosztownych zadań możliwa jest dzięki wsparciu środków zewnętrznych pochodzących z m.in. programu Polski Ład oraz RPO Warmia i Mazury.

— Jakie inwestycje pomyślnie zakończyły się za pana kadencji?

— Zdecydowanie mogę przyznać, że obecna kadencja przebiega pomyślnie pod kątem realizacji inwestycji. Często jest to bardzo trudne i musimy pokonać wiele problemów, ale efekty i zadowolenie mieszkańców rekompensują wszystko. Zanim przejdę do konkretów, chciałbym podkreślić, że za wszystkimi inwestycjami i zrealizowanymi projektami stoi sztab moich współpracowników, którzy dokładają wszelkich starań, aby realizować wytyczane przeze mnie kierunki rozwoju. Nieodzownym ogniwem współpracy jest również Rada Miejska, która wspiera mnie w podejmowaniu trudnych wyzwań i przychylnym okiem spogląda na moje pomysły. A wracając do tego, co wspólnie zrealizowaliśmy, wymienię kilka strategicznych projektów, wśród których są: termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6, nowe energooszczędne oświetlenie uliczne, rewitalizacja parku miejskiego na terenie byłej stadniny koni w ramach projektu „Nowe życie stadniny koni w Braniewie – różnorodne biologiczne strefy rekreacyjno-wypoczynkowe”, zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 6 – budowa parkingu i ścieżek pieszo-rowerowych przy ul. Pl. Grunwaldu.

— Jak wygląda obecnie sytuacja z braniewskimi terminalami węglowymi? Prowadził pan rozmowy z rządem w tej sprawie. Czy rola burmistrza okazała się pomocna?

— Z informacji, które do mnie docierają, wynika, że terminale przeprowadziły dywersyfikację swoich działalności, co zapewnia im stabilizację. Sytuacja z pewnością nie jest tak zadowalająca, jak sprzed wojny w Ukrainie, ale najważniejsze jest to, że firmy nadal działają i jest praca dla mieszkańców Braniewa. Jeżeli mogę się w jakiś sposób włączyć i pomóc, to zawsze to robię. Tym razem też tak było. Problem dotyczy wielu środowisk funkcjonujących w Braniewie, więc nie mogłem pozostać obojętny. Można to uznać za wspólny sukces, ponieważ w tę wyjątkowo trudną sprawę zaangażowało się wiele osób, za co wszystkim bardzo dziękuję.

— Jakie wyzwania stoją w najbliższym czasie przed burmistrzem Braniewa?

— W trudnym dla wszystkich czasie ciężko określić skalę wyzwań, bo nie wiemy, z czym jeszcze przyjdzie się nam zmierzyć. Najbardziej niepokojące są podwyżki cen energii, co w skali wszystkich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich jest najbardziej obciążające. Rząd wdraża wiele rozwiązań, które mają minimalizować skutki szalejącej inflacji oraz nałożenia embargo na Rosję, co pozwala lekko ustabilizować sytuację. Najważniejsze teraz jest pomóc mieszkańcom w zakupie węgla, w co oczywiście się włączymy. Jeżeli sytuacja gospodarcza będzie unormowana, to z każdym wyzwaniem sobie poradzimy.

Rozmawiała Ewelina Gulińska