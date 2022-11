Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie wprowadza program oszczędnościowy. Miejskie jednostki rzadziej otwarte

Dobra wiadomość na dziś jest taka, że energii nam nie zabraknie. Problemem jest jej cena, która w porównaniu do ubiegłego roku jest o wiele wyższa. Miejskie jednostki muszą sobie radzić, by funkcjonując zbyt wiele nie stracić. Jednym z nich jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, który wprowadza program oszczędnościowy.

Miejskie jednostki muszą radzić sobie z obecną sytuacją inflacyjną. Nie jest to przychylny okres ku rozwijaniu, czy nawet prowadzeniu pełnych ich działań. Sytuacja zmusza do wprowadzania programów oszczędnościowych. Jednym z nich na swojej stronie podzielił się olsztyński MOK.

Na stronie Miejskiego Ośrodku Kultury możemy przeczytać:

— Życie chłoszcze, co Wam będziemy mówili. Walczyliśmy jak (Tchórzliwy) Lew, ale tzw. rzeczywistość, groteskowo rosnące koszty utrzymania i uwłaczające godności podwyżki wymusiły w końcu i na nas konieczność (jeszcze mocniejszego) zaciśnięcia pasa. Mnąc w ustach straszliwe oszczędnościowe przekleństwo, nie mamy wyjścia, jak tylko skrócić czas otwarcia dwóch strategicznie ważnych obiektów MOK Olsztyn.

Od listopada Galeria Dobro i Muzeum Nowoczesności / Zajezdnia trolejbusowa będą otwarte tylko od czwartku do niedzieli. Tym samym w poniedziałki, wtorki i środy oba obiekty pozostaną zamknięte .

Godziny otwarcia nie ulegną zmianie, czyli wynoszą odpowiednio:

Galeria Dobro: cz-nd 11:00-18:00;

Muzeum Nowoczesności / Zajezdnia trolejbusowa: cz-pt 11:00-17:00; so-nd 11:00-18:00.

— Zapewne nie ma się co obrażać na rzeczywistość, ale jest nam niewymownie przykro, że znaleźliśmy się w czasach, w których ordynarny rachunek ekonomiczny porządkuje kulturalne życie miasta — czytamy we wpisie. — Wybaczcie nam te niedogodności. Nasz wpływ na tę sytuację był bliski zeru. Przeczekamy jakoś, co? Bądźcie z nami!