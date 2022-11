Czas na przygotowania do zimy. Czy MPK w Olsztynie wymienia opony w autobusach na zimowe?

Jazda w okresie późnej jesieni to zdecydowanie większe wyzwanie w porównaniu do lata. Pogarszający się stan dróg, nieustanna wilgoć i niskie temperatury, wystawiają kierowców na ciężką próbę. Zmiana opon to podstawowa czynność, która pomoże w zachowaniu bezpieczeństwa. Jak wygląda to w przypadku komunikacji miejskiej?

Listopad to miesiąc kiedy przymrozki są już rzeczą naturalną. O poranku, czy wieczorem na drogach może zrobić się niebezpiecznie. Obecnie w Polsce nie ma przepisu, który nakazuje zmianę opon. Nie zmienia to jednak faktu, że znaczna większość kierowców decyduje się na ogumienie dostosowane do pory roku. Aby zmieniająca się aura nie była dla użytkowników dróg zaskoczeniem i kłopotem, warto przygotować się do zimy wymieniając opony z letnich na zimowe.

Każdy kierowca wie, że im bliżej zimy tym szybciej powinien zmienić opony, jednak jak wygląda to w przypadku komunikacji miejskiej w Olsztynie? Zapytaliśmy o to rzecznika MPK sp zoo w Olsztynie.

— Opony w autobusach nie są wymieniane na zimowe - są używane

wielosezonowe. Ich wymiana następuje z chwilą zużycia bieżnika poniżej

wartości dopuszczalnej - określają ją służby techniczne MPK Olsztyn — informuje Cezary Stankiewicz.

Biorąc po uwagę obecną sytuację finansową MPK, ważna wydaje się również kwestia kosztów.

— Koszt jednej opony to kilka tysięcy złotych - wszystko zależy od

producenta — dodaje rzecznik.

Warto wspomnieć, że w MPK w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku ubyło 41 proc. pasażerów, natomiast w 2021 w porównaniu do 2020 roku przybyło 17,6 proc. pasażerów. Dane za 2022 rok nie są jeszcze dostępne. Jak możemy przeczytać w raporcie: „Na dzień dzisiejszy jednym z najważniejszych czynników są bardzo wysokie ceny paliwa, co ma istotne znaczenie dla ponoszonych kosztów. Ponadto nie można przewidzieć skutków zdarzeń związanych z koronawirusem i wojną w Ukrainie na działalność Spółki w bieżącym roku i w dalszej przyszłości”.