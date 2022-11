Ul. Pstrowskiego pomiędzy Castoramą a KFC w Olsztynie całkowicie zablokowana. 24-latka doprowadziła do groźnego wypadku

1500 zł do zapłaty, 10 punktów karnych i dwa rozbite samochody — taki jest efekt braku uwagi 24-latki kierującej osobowym audi, która dziś (środa 2 listopada) doprowadziła do groźnie wyglądającego zdarzenia na ul. Pstrowskiego w Olsztynie. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Na miejsce został wezwany patrol policji, karetka pogotowia i oddział straży pożarnej. Na szczęście mimo poważnie wyglądającego zdarzenia, nikomu nic się nie stało.

— Do poważnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś (środa 2 listopada) około godz. 18:30. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że sprawczynią jest 24-letnia kierująca osobowym audi. Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu mitsubishi, którym kierował 23-latek — mówi kom. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie — 24-latka doprowadziła do zdarzenia w wyniku którego kierowca mitsubishi stracił panowanie nad autem, które przewróciło się na bok. Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają do około godz. 20.

24-latka została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. Kierujący byli trzeźwi.

kg