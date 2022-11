W jakiej kondycji jest schronisko dla zwierząt w Olsztynie? Ile zwierząt czeka na nowych właścicieli?

Schronisko dla zwierząt w Olsztynie to bez wątpienia miejsce, które warto odwiedzić. Jeśli nie możemy pozwolić sobie na adopcję czworonoga, to warto sprawdzić się w roli wolontariusza. Radny Mirosław Arczak postanowił sprawdzić, w jakiej kondycji jest obecnie olsztyńskie schronisko.

Radny Mirosław Arczak (Wspólny Olsztyn) postanowił zając się sprawą olsztyńskiego schroniska. W tym celu wysłał do prezydenta Piotra Grzymowicza interpelację, w której zadaje szereg pytań na temat funkcjonowania obiektu. Prezydent w odpowiedzi odesłał szczegółowe dane, z których można wyczytać w jakiej kondycji obecnie znajduje się schronisko.

14 etatów

Dokładnie tyle osób pracuje w olsztyńskim schronisku. Są to dokładnie: dyrektor, główna księgowa, specjalista ds. administracyjno-biurowych, behawiorysta-koordynator wolontariatu, lekarz weterynarii - 2 etaty, konserwator, opiekun zwierząt - 7 etatów. Do obowiązków tych ostatnich należy m.in przygotowanie karmy, przeprowadzenie interwencji, pomoc lekarzom weterynarii, dbanie o czystość i jak sama nazwa wskazuje, opieka nad zwierzętami. To właśnie opiekunowie stanowią połowę i tak nielicznej załogi schroniska.

Gabinet weterynaryjny w schronisku

W schronisku dla zwierząt w Olsztynie funkcjonuje gabinet weterynaryjny, w którym pracuje dwóch specjalistów. Zwierzęta są pod stałą opieką lekarzy, którzy mają dyżury również w soboty, niedziele i święta. Przy obsłudze weterynaryjnej pomagają im opiekunowie zwierząt. Fachową opiekę codziennie otrzymuje średnio 200. zwierząt przebywających w schronisku.

Jak długo zwierzęta przebywają w schronisku?

Psy zdecydowanie dłużej przebywają w schronisku niż koty. Obecnie (stan na koniec września 2022) w aż 14 psów przebywa w placówce więcej niż pięć lat. W podobnej sytuacji są jedynie dwa koty. Znaczną dysproporcje widać również w czasie, w którym dochodzi do adopcji. Większość kotów trafia w ręce nowych właścicieli w ciągu pierwszych trzech lat pobytu w schronisku. W przypadku psów, tych które są adoptowane krótko po przybyciu, jak i tych, które są adoptowane po wielu latach jest mniej więcej tyle samo.

Czas przebywania zwierząt w Schronisku jest determinowany przez wiele czynników. Część z nich to wygląd zwierzęcia — preferowane są zwierzęta rasowe, zazwyczaj o rzadziej spotykanych umaszczeniach, młode, w przypadku psów mniejszej wielkości. Najdłużej w schroniskach przebywają zwierzęta starsze, chore na choroby przewlekłe lub w przypadku

kotów również nosiciele chorób zakaźnych — pisze w odpowiedzi zastępczyni prezydenta Olsztyna Ewa Kaliszuk.

W schronisku pada więcej kotów niż psów

W samym 2022 roku w olsztyńskim schronisku padło 5 psów i 27 kotów. Wszystkie te zwierzęta zostały uśpione. Ten rok, i tak był znacznie lepszy od poprzednich, bo w 2018 roku padło 39 kotów a w 2019 aż 58. Ta niepokojąca statystyka wymusiła konieczność zmian organizacyjnych i kadrowych a co za tym idzie, spadek ilości przeprowadzania eutanazji zwierząt.

— Zauważyć należy, że Schronisko obejmuje opieką także zwierzęta powypadkowe, oddawane czy porzucane przez swoich właścicieli często z przyczyn zdrowotnych, przewlekle chorych, czy w stanie nie rokującym na wyleczenie (zaawansowane nowotworzenia, niewydolności narządów wewnętrznych czy nieuleczalne choroby zakaźne kotów FIV, białaczka) — tłumaczy Ewa Kaliszuk.

Zwierzęta czipowane są po skończonej kwarantannie. Rekordy umieszczane

są w bazie SAFE-ANIMAL będącą częścią ogólnoeuropejskiej bazy danych EUROPETNET.

Karol Grosz