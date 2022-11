Czy Olsztyn będzie mieć kolej aglomeracyjną?

Bez wątpienia metropolia brzmi dumnie. Chociażby tylko z tego powodu trudno dziwić się temu, że metropolitalne ambicje Stolicy Krainy Tysiąca Jezior stanowią powracający niczym bumerang temat. Jednocześnie warto pamiętać, że już szesnaście lat temu Sławomir Rybicki złożył interpelację poselską w sprawie „pozbawienia miasta Olsztyna statusu metropolii”. Dwa lata później sprawdził się czarny sen orędowników stworzenia z Olsztyna metropolii, albowiem na rządowej liście zakładającej utworzenie dwunastu supermiast próżno było szukać stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.

Dyskusja na temat szans rozwojowych Olsztyna wciąż jednak trwa. Ostatnimi czasy z rzeczonym zagadnieniem postanowił zmierzyć się Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Fundacja im. Piotra Poleskiego. Jak dotąd odbyły się trzy spotkania z cyklu „Metropolia Olsztyn”:

1. „Olsztyn – główne impulsy rozwojowe”. W czasie niniejszego spotkania dokonano analizy kluczowych momentów w historii miasta, za które uznano: doprowadzenie kolei do Olsztyna w 1872 roku, rozwój obecności wojska, powstanie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych oraz utworzenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zdaniem organizatorów debaty powyższe wydarzenia były motorem napędowym miasta, ale rzeczywistość jest nieubłagana, dlatego domaga się nowych impulsów, bez których będzie następowało obniżenie rangi Olsztyna na arenie ogólnopolskiej.

2. „Olsztyn widziany z wewnątrz i od środka”. Podczas tegoż spotkania wśród prelegentów, który skupili się na potencjalnych markach Olsztyna i porównaniu go z innymi ośrodkami miejskimi, znaleźli się m.in. prof. Grzegorz Górski (prawnik i amerykanista), Paweł Pietkun (szef serwisów informacyjnych TVP World), Waldemar Lipka (przedsiębiorca, prezes OZGraf), Michał Karnowski (dziennikarz, który wraz z bratem Jackiem współtworzy tygodnik „Sieci” i portal wPolityce.pl;) oraz Łukasz Złakowski (ekspert rynku nieruchomości). Do dawnego hotelu „Kopernik” przybyli też Olga Semeniuk (wiceminister rozwoju i technologii) oraz Tomasz Rzymkowski (wiceminister edukacji i nauki).

3. „Olsztyn a otoczenie, razem czy osobno?”. W czasie tejże konferencji zaproszeni goście rozmawiali o relacjach i możliwościach współpracy Olsztyna z sąsiadującymi gminami.

Kolejowe możliwości

— Olsztyn znalazł się w stanie stagnacji w stosunku do innych miast o podobnej wielkości i statusie formalnym — mówi Jerzy Szmit, prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego, który jednym tchem wylicza największe bolączki miasta: — Od kilkunastu lat spada liczba ludności, inwestorzy (z wyjątkiem sieci sklepów wielkopowierzchniowych) omijają Olsztyn, ubywa przemysłu, a co za tym idzie miejsc pracy w sferze wytwórczej. Poza tym wykształcona młodzież opuszcza Olsztyn i przenosi się do większych ośrodków. Nie widać także rozwoju oferty kulturalnej, a sport znalazł się w odwrocie.

Przed nami debata nr 4, której tematem będzie kolej aglomeracyjna. Podczas piątkowej konferencji (4 listopada), którą poprowadzi dr Jakub Majewski, prezes Zarządu Fundacji Pro Kolej, przedstawione zostaną m.in. techniczne i operacyjne możliwości uruchomienia Olsztyńskiej Kolei Aglomeracyjnej. Takowej analizy dokona Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK SA. Gwoli ścisłości podkreślmy, że materiał pod dyskusję został przygotowany właśnie przez przywołany powyżej podmiot. W debacie, skądinąd jak zawsze, wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych oraz przedsiębiorcy.

Tematów nie zabraknie

— Nowy dworzec tworzy możliwość uruchomienia Olsztyńskiej Kolei Aglomeracyjnej, która wydatnie ułatwiłaby komunikację wewnątrz Olsztyna, ale przede wszystkim z sąsiednimi gminami – podkreśla Jerzy Szmit, którego martwi fakt, że „Olsztyn nie reaguje na pojawiające się impulsy rozwojowe w postaci modernizacji połączeń drogowych S7 z Trójmiastem i Warszawą, jak również obwodnicy Olsztyna. Ignorowane są także możliwości, jakie daje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz utworzenie w Olsztynie sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej”.

Organizatorzy i pomysłodawcy cyklu debat pt. „Metropolia Olsztyn” w żadnym wypadku nie zamierzają osiąść na laurach i już dziś zapowiadają kolejne spotkania.

— Tematami, które nas interesują, są kultura i oświata w Olsztynie. Mam na myśli oświatę rozumianą w bardzo szerokim sensie. Nie sposób uciec od zagadnienia dotyczącego współpracy miasta z uniwersytetem oraz roli samej uczelni — mówi prof. Małgorzata Suświłło, przewodnicząca Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która wśród potencjalnych tematów do dyskusji wymienia służbę zdrowia, bezpieczeństwo oraz sport.

Michał Mieszko Podolak

Konferencja z cyklu „Metropolia Olsztyn” odbędzie się 4 listopada (piątek) w Centrum św. Jakuba – Dom Pielgrzyma (ul. Seweryna Pieniężnego 2A). Początek spotkania pt. „Kolej aglomeracyjna – marzenie czy realna szansa na rozwój?, zaplanowano na godzinę 17.