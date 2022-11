Metropolita warmiński: nasze życie nie może się zamknąć w kategoriach tego świata

"Jeśli zastanawiamy się dlaczego człowiek na drodze swojej wiary powinien być ciągle z Bogiem to właśnie dlatego, że ta łączność z Bogiem to jest to, co zapewnia myślenie o życiu po bożemu. Bez bożej łaski, bez mocy bożej to się nie dokonuje. Człowiek nie jest zdolny, by swoimi słowami odnalazł prawdę o Bogu" - powiedział w homilii abp Górzyński.

Podkreślił, że "świat, który myśli tylko po ludzku, nie zrozumie tych, którzy myślą już po bożemu". "Ci, którzy zapłacili już tę cenę świadectwa czyli cenę męczeństwa, to są ci, którzy podjęli na tym świecie życie po bożemu. Świat tego nie pojął i to odrzucił" - wskazał.

"Stawiamy sobie pytania właśnie w takie dni, kiedy świętujemy Wszystkich Świętych: +jak dołączyć do ich grona, do tych którzy cieszą się pełnią życia?+. Odpowiedź jest oczywiście jedna. Pójść za tym, który jest drogą, jedyny który może poprowadzić tą drogą jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus"- podkreślił.

Wskazał, że "ci, którzy uczestniczą w radości nieba, zgromadzeni wokół tronu baranka, to są ci, którzy dali się tą drogą poprowadzić". "Takie święta, uroczystości jak dziś, są celebrowane po to, by nam tu na ziemi przypominać czym jest pełnia życia, czym jest radość nieba i że ono jest dla nas" - dodał.

Od samego rana cmentarz komunalny przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie odwiedzali licznie zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni. Co roku na tej nekropolii jak i cmentarzu w Dywitach prowadzona jest kwesta na renowację zabytkowych nagrobków. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ pat/