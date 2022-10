Tanie kina z okazji Święta kina. Akcja „bilet za 10 zł”

W niedzielę 30 października można cieszyć się Świętem Kina. We wszystkich multipleksach oraz niektórych kinach studyjnych bilety na wszystkie filmy będzie można kupić za 10 zł. W Olsztynie również?

Święto Kina to ogólnopolska akcja, w której udział biorą największe sieci kin, a także minipleksy oraz mniejsze kina. Ideą wydarzenia jest upowszechnianie sztuki filmowej, szerzenie kinematografii, a przede wszystkim promowanie kina jako rozrywki dostępnej dla wszystkich.

To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć premierowe filmy i bieżący repertuar na dużym ekranie. Tego dnia można nadrobić kinowe zaległości za jedyne 10 złotych (plus opłata serwisowa w przypadku zakupu online).

— To święto jest nie tylko gestem branży kinowej, ale także impulsem, żeby wybrać się w niedzielę do ulubionego kina, zobaczyć co tam się zmieniło — mówi Joanna Kotłowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina.

Lista miejsc, które biorą udział w akcji: MAPA KIN

W Olsztynie taniej będzie można obejrzeć filmy w Heliosie i Multikinie. W Elblągu w Cinema City i Multikinie.