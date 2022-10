Wszystkich Świętych. Organizacja ruchu i komunikacji miejskiej w Olsztynie

Zmiany związane z organizacją ruchu dotyczą okolic dwóch największych cmentarzy stolicy Warmii i Mazur - Dywity oraz tego przy ul. Poprzecznej. Zmiany będą obowiązywać do środy (2 listopada).

Cmentarz przy ul. Wadąskiej (Dywity)

Kierowcy jadący w kierunku największej olsztyńskiej nekropolii muszą pamiętać, że w nocy w poniedziałek (31 października, ok. 23:30) ul. Wadąska - od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do wysokości parkingu przy cmentarzu - stanie się drogą jednokierunkową. Tylko od strony al. Wojska Polskiego będzie można dojechać własnym autem aż pod cmentarz. Od strony ul. Jagiellońskiej dojazd będzie możliwy tylko do Kieźlin (do głównej bramy cmentarza od tej strony będzie można dotrzeć wyłącznie środkami komunikacji miejskiej). Na całej ul. Wadąskiej w ruchu dwukierunkowym będą poruszały się wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taxi oraz rowery.

Cmentarz przy ul. Poprzecznej

W okresie Wszystkich Świętych (31 października - 2 listopada) do cmentarza przy ul. Poprzecznej będzie można dojechać ul. Zientary-Malewskiej i od ul. Borowej. Ulica Poprzeczna od wyjazdu z parkingu sklepu Biedronka do skrzyżowania z ul. Jagiellońską będzie drogą jednokierunkową (możliwość przejazdu wyłącznie w kierunku do ul. Jagiellońskiej).

— Ulica Cicha będzie wyłączona z ruchu. Poruszać się po niej będą mogły jedynie osoby mieszkające przy w okolicy, autobusy komunikacji miejskiej, taksówki i służby miejskie.

— Ulica A. Erdmanowej będzie udostępniona wyłącznie pieszym. Tam też będą ustawione stoiska ze zniczami i kwiatami. Inny dojazd do cmentarza będzie możliwy od strony północnej od ul. Borowej.

Komunikacja zbiorowa

W Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny oraz dni poprzedzające święta wzmocniona zostanie obsługa cmentarzy transportem zbiorowym. To jednocześnie uruchomienie dodatkowych kursów na liniach 116, 117 i 126, jak i uruchomienie specjalnych linii, które ułatwią dostanie się do nekropolii. Cmentarze są obsługiwane przez następujące linie:

— Dywity-Brama Zachodnia: 117;

— Dywity-Brama Wschodnia: 126, C17, C26, C36;

— ul. Poprzeczna: 108, 109, 112, 116, 126, 131, 136, C11, C16, C17, C26, C36.

1 listopada (wtorek) autobusy w zależności od pory będą odjeżdżać z przystanków co 10-15-20 minut.