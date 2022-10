Straż Graniczna w Olsztynie ma nowego robota do działań minersko-pirotechnicznych

Mobilny robot pirotechniczny o wartości 595 320 zł został przekazany w środę (26 października). Będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Sprzęt pozwala na prowadzenie zdalnej neutralizacji oraz rozpoznania pod kątem zagrożenia obiektów, terenu i środków transportu. Cechą szczególną robota jest doskonała manewrowość, która pozwala dotrzeć do trudnodostępnych miejsc. PIAP GRYF za pomocą manipulatora oraz funkcji zacisku szczęk chwytaka, umożliwia podejmowanie ładunków o masie do 15 kg. Koła robota mogą być łatwo zdemontowane, co zmniejsza jego gabaryty, a tym samym ułatwia prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach.

To kolejny nowoczesny sprzęt sfinansowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Artura Chojeckiego. Wcześniej Straż Graniczna otrzymała pojemnik przeciwwybuchowy wentylowany na przyczepie o wartości 553 500 zł. Urządzenie może być stosowane do bezpiecznego przewozu materiałów wybuchowych. Pojemnik ten skutecznie chroni ludzi i otoczenie przed rażeniem odłamkami w przypadku niekontrolowanego wybuchu przewożonych niebezpiecznych materiałów. Ponadto na wyposażenie lotniczego przejścia granicznego w Szymanach trafił wyrzutnik pirotechniczny o wartości 113 037 zł.