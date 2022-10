Policjanci z Posterunku Policji w Młynarach rozpoczęli służbę w nowej siedzibie. Nowoczesny obiekt spełnia najwyższe standardy. To inwestycja, która poprawi warunki pełnienia służby, ale i komfort obsługi mieszkańców.

W środę 26 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Młynarach. Budynek wybudowano na działce o powierzchni 2087 m kw., przekazanej policjantom przez lokalne władze. Cała inwestycja kosztowała Skarb Państwa 3 175 000 zł.

W skład budynku przeznaczonego dla policji wchodzą funkcjonalne pomieszczenia i urządzenia niezbędne do przeprowadzania działań o charakterze policyjnym, a także do utrzymania kontaktu z lokalną społecznością. Powierzchnia całkowita dwukondygnacyjnego budynku to 208,48 m kw.

Posterunek składa się z: pokoju przyjęć interesantów wraz z poczekalnią, pięciu pomieszczeń biurowych (pokój kierownika posterunku, dwa pokoje dla funkcjonariuszy oraz dwa pokoje dla dzielnicowych), dwóch toalet, szatni dla policjantów wraz z łazienką, pomieszczenia socjalnego, podręcznej składnicy akt, garażu na pojazd służbowy, pomieszczenia porządkowego, serwerowni i pomieszczenia gospodarczego.

W skład struktury kadrowej Posterunku Policji w Młynarach wchodzi 8 etatów policyjnych: Kierownik Posterunku Policji, Zespół ds. Kryminalnych i Zespół ds. Prewencji z dzielnicowymi.

Obecni na uroczystym spotkaniu z okazji otwarcia nowego budynku posterunku Błażej Poboży Podsekretarz Stanu MSWiA oraz nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazali klucze do nowego posterunku na ręce asp. szt. Zbigniewa Dabkiewicza Kierownika Posterunku Policji w Młynarach.