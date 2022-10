Prosto z ulicy: Olsztyn zazielenia się jesienią. Kolejne nasadzenia drzew w mieście

W Olsztynie zostanie zasadzonych prawie 2 tys. drzew, 1,5 tys. krzewów, 6,5 tys. bylin i 33 tys. kwiatów. Wykonawcą będzie lokalna firma Abies-Ogrody, która ma 18 miesięcy na realizację zlecenia od momentu podpisania umowy, czyli 22 kwietnia.

W pierwszej kolejności zostały nasadzone nowe drzewa wzdłuż al. Piłsudskiego i w obrębie Śródmieścia. Miasto planuje zakup sadzonek klonów, lip, dębów i drzewek owocowych. Wszystkie drzewka mają określone wytyczne.

Obwód pnia w niektórych przypadkach drzewo musi mieć wysokość co najmniej 3 metry. Przyszły wykonawca będzie musiał przygotować teren i prowadzić prace pielęgnacyjne w określonym okresie już po nasadzeniu.

Do końca października zaplanowanych jest szereg kolejnych nasadzeń. Przedstawiciele specjalistycznej firmy, która realizuje to zadanie zapowiedzieli, że dodatkowe drzewa pojawią się w Śródmieściu (84 sztuki), os. Kormoran (117), os. Kościuszki (2), os. Mazurskie (54), os. Podgrodzie (10), os. Nagórki (92). To razem da 359 sztuk, a wraz z dotychczas posadzonymi - 687 sztuk nasadzeń, co oznacza realizację ponad 1/3 zadania.

Jeszcze w tym roku odświeżenie i wzbogacenie zieleni czeka ul. Dąbrowszczaków. Niemal tysiąc bylin posadzonych zostanie w pasie drogowym między budynkami nr 3 a 6. Natomiast w następnym roku nowe rabaty mają powstać przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowszczaków z Mickiewicza, w pobliżu budynku, gdzie jeszcze niedawno działała księgarnia.

Dziś (środa 26 października) miasto nasadzało nowe drzewa w Parku Podzamcze. Nowe sadzonki w zależności od pogody trafiają do niemal każdej części miasta.

Karol Grosz