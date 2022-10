Jedno życie może uratować osiem innych

W Polsce na przeszczep serca dzieci czekają średnio ponad 450 dni. Jak alarmują transplantolodzy, rocznie kilkoro dzieci umiera z powodu braku dawcy. Mamy doskonale wykształconą kadrę oraz najnowocześniejszy sprzęt. Jednak na co dzień lekarze spotykają się z bardzo niską świadomością społeczną na temat transplantacji, a szczególnie transplantacji dziecięcych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Fundacja BGK, której fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca, zaangażowała się w ogólnopolską akcję budującą świadomość problemu transplantacji u najmłodszych „Twoje tak ma moc!”.

Przeszczep to hasło, które pojawia się w przestrzeni publicznej coraz częściej. Jakiś czas temu był to temat tabu, a dla tych, co usłyszeli takie hasło, nieraz oznaczało ono wyrok śmierci. Rozwój medycyny sprawił, że człowiek żyje coraz dłużej i bardziej komfortowo. Obecnie jesteśmy w stanie „naprawić” wiele z ludzkich organów, a w przypadkach ciężkich uszkodzeń nauczyliśmy się zastępować je narządami od innych ludzi.

Kilka faktów o przeszczepach, które powinniście znać:

• nie nauczyliśmy się jeszcze produkować część zamiennych do ludzkiego organizmu, ale nauczyliśmy się, jak gospodarować tym, co dała nam natura. Takie „części” możemy pobrać od dawcy żyjącego i przeszczepić je biorcy pod warunkiem zgodności genetycznej - to jest sytuacja prawie idealna współczesnej transplantologii;

• cześć narządów może być pobrana jedynie w przypadku śmierci dawcy;

• niestety czas oczekiwania na wykonanie przeszczepu wydłużył się w Polsce z 300 do ponad 450 dni, a szczególnie trudna sytuacja jest w transplantologii dziecięcej;

• najważniejszy fakt - jedno życie może uratować osiem istnień.

„Wiem, że śmierć dziecka to trauma do końca życia. Jako matka nie wyobrażam sobie starty dziecka i trudno mi sobie wyobrazić, jakie cierpienie przechodzą rodzice, kiedy ich dziecko odchodzi. Jednocześnie podobna tragedia spotyka rodziców, których dzieci chorują, a jedynym ratunkiem jest transplantacja. Znam historie osób, których dzieci nie doczekały takiego przeszczepu i tych, których dzieci dzięki tym przeszczepom żyją - mówi Renata Kościelniak, prezes Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. - Z przekazem