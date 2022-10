Pobił brata do nieprzytomności i krwawiącego zostawił na chłodzie. Tomasz S. ze Szczytna skazany na 13 lat więzienia za zabójstwo

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał Tomasza S. na karę 13 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojego brata. Mężczyzna pobił go, po czym wyniósł nieprzytomnego i krwawiącego z mieszkania. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sprawa dotyczyła zdarzenia, do którego doszło 6 listopada 2021 r. na terenie jednej z posesji w Szczytnie. Według ustaleń śledczych, Tomasz S., działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia swojego brata, miał zadać mu liczne uderzenia rękoma i kopnięcia nogami w głowę. Następnie oskarżony miał wywlec z mieszkania nieprzytomnego i krwawiącego brata i pozostawić go w niskiej temperaturze na zewnątrz przed wejściem do budynku, gdzie nastąpił zgon mężczyzny.

Pokrzywdzony zmarł w wyniku utraty krwi z obrażeń głowy oraz wychłodzenia organizmu. Obaj mężczyźni przed tym tragicznym zdarzeniem mieli spożywać alkohol.

Proces Tomasza S. rozpoczął się 12 sierpnia bieżącego roku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień, wobec tego Sąd odczytał jego wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego. Tomasz S., odpowiadając na pytania Sądu, przyznał się jedynie do pobicia brata, ale nie do jego zabójstwa.

Przewód sądowy w tej sprawie został zamknięty 25 października bieżącego roku. Prokurator w mowie końcowej zawnioskował o wymierzenie oskarżonemu kary 15 lat pozbawienia wolności.

Wyrok zapadł jeszcze w tym samym dniu. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Tomasza S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i skazał go za to na karę 13 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu oskarżony będzie odbywał tę karę w systemie terapeutycznym. Ponadto, Sąd orzekł wobec oskarżonego środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień.

Sąd w ustnym uzasadnieniu tego wyroku wskazał, że okolicznościami obciążającymi oskarżonego było m.in. działanie pod wpływem alkoholu i dokonanie zabójstwa brata z błahego powodu. Z kolei, jako okoliczności łagodzące wymiar kary Sąd uwzględnił dotychczasową niekaralność oskarżonego, jego częściowe przyznanie się do winy oraz działanie w zamiarze ewentualnym.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.